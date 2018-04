VIDEO: Syn slávneho chrobáka oslavuje: Julian Lennon má 55 rokov

V škôlkarskom veku Julian priniesol obrázok, na ktorom bolo nakreslené množstvo hviezd a svetlovlasé dievčatko. Na otázku, čo to je, Julian odpovedal: "To je Lucka na oblohe s diamantmi".

Liverpool/Bratislava 8. apríla (TASR) – Skladby Johna Lennona, ktorý tragicky zahynul 8. decembra 1980, ako napr. Imagine, Strawberry Fields Forever sú často zaraďované medzi najlepšie skladby hudobnej histórie. Na hudobnej scéne sa zviditeľnil aj jeho syn z prvého manželstva Julian Lennon, ktorý je skladateľom, spevákom, gitaristom a hráčom na klávesové nástroje. V nedeľu 8. apríla má 55 rokov.



Julian Lennon se narodil 8. apríla 1963 v britskom Liverpoole do rodiny jedného z členov skupiny Beatles - Johna Lenonna a matky Cynthie Powel. V novembri 1963 bol pokrstený v kostole v Hoylake v Spojenom kráľovstve ako John Charles Julian Lennon. Jeho krstným otcom sa stal manažér "chrobákov" Brian Epstein. Pri obrade bola len matka Cynthia, pretože John Lennon bol na obrovskom turné.



V škôlkarskom veku Julian Lennon priniesol obrázok, na ktorom bolo nakreslené množstvo hviezd a svetlovlasé dievčatko. Na otázku, čo to je, Julian odpovedal: "To je Lucka na oblohe s diamantmi". Táto kresbička malého Juliana Lennona sa neskôr stala predlohou k piesni Lucy In The Sky With Diamonds, ktorá sa objavila na albume Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.



Manželstvo Johna Lennona a Cynthie sa rozpadlo už v roku 1968. Ich syn Julien sa presťahoval do talianskeho Presaria, kde sa jeho matka zoznámila so svojím druhým manželom Robertom Bassininim.



Koncertné vystúpenia a popularita Beatles v 60. rokoch 20. storočia vrcholili, a tak malý Julian býval s vlastným otcom Johnom Lennonom len zriedkakedy. Ich cesty sa spojili znovu až v júni 1974, kedy sa Julian Lennon vydal na návštevu otca do USA do New Yorku. Plavil sa na lodi SS France spolu s už vtedy známym spevákom Eltonom Johnom a Tonym Kingom. V Spojených štátoch sa prvýkrát stretol s otcovými priateľmi a hudobníkmi Paulom a Lindou McCartneyovými. Vo svojich len jedenástich rokoch zažil niečo výnimočné, prvýkrát si zahral Julian Lennon na bicie v známej otcovej skladbe Ya-ya na albume Walls and Bridges.



Hudba ho lákala stále viac, začal sám tvoriť. Prvú vlastnú nahrávku zaslal Julian Lennon v roku 1983 britskej firme Charisma Records bez zverejnenia svojho mena. Tony Stratton Smith, šéf spoločnosti, nahrávku schválil. Hudobná novinka sa zapáčila sa aj šéfovi americkej spoločnosti Atlantic Records, ktorý s Julianom Lennonom podpísal nahrávaciu zmluvu.



Vlastnú tvorbu hudobník predstavil na albume, ktorý vyšiel v októbri 1984 s názvom Valotte. O dva roky prišiel na rad v poradí druhý album The Secret Value Of Daydreaming, ktorým prekvapil svojich hudobných fanúšikov a dostavil sa aj jeho prvý veľký úspech. Hudobník a skladateľ vtedy spolupracoval s producentom Philem Ramonom, ktorý už mal za sebou spoluprácu s hudobníkmi Paulom Simonom a Billy Joelom. Nahrávanie prebiehalo v štúdiách v USA v Alabame a New Yorku, kde nahrával aj John Lennon. K albumu Valotte mladému Julianovi Lennonovi zagratuloval aj Paul Mc Cartney a prirovnal ho k tvorbe slávneho otca. Inšpirovala ho k tomu aj Julianova farba hlasu, ktorá bola takmer identická s Johnovou.



Julian Lennon napísal na albume takmer všetky skladby. Jeho meno nefigurovalo len na jednej z nich. Album Valotte získal 9. januára 1985 zlatú platňu a za šesť týždňov sa muzikant zúčastnil na udeľovaní výročných cien Grammy. Vo februári 1985 vydala firma Charisma tretí spevákov singel Say You're Wrong. Julian Lennon zahájil svoje turné, koncerty mladého umelca boli vopred vypredané. Jeho videoklip Valotte bol nominovaný na najlepší videoklip a objav roku v Music TV.



V roku 1991 uzrel svetlo sveta singel Saltwater. Evidentný vplyv na tvorbu Juliana Lennona mal zo začiatku jeho hudobnej kariéry hlavne jeho otec, ale v neskoršom období nahrávky inklinovali k soulu a disko štýlu.







V roku 2006 začal podnikať na Internete a založil spolu s priateľmi spoločnosť TheRevolution, LLC. V roku 2007 bol na filmovom festivale vo francúzskom Cannes uvedený Lennonov dokument WhaleDreamers, ktorý získal niekoľko cien. V roku 2010 vydal knihu s názvom Beatles.



Hudobník Julian Lennon žije a tvorí v talianskom meste Lake Como. Úspešný album s názvom Everything Changes mu vyšiel v roku 2011. Za zmienku stoja aj charitatívne projekty hudobného tvorcu.