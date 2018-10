Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských interpretov a komorných zoskupení.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis. Tohtoročný 23. ročník medzinárodného hudobného festivalu sa uskutoční od nedele 14. októbra do nedele 21. októbra. Osem dní bude znieť hudba vo ôsmich obciach a mestách Spiša, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Smižanoch, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Hrabušiciach, Spišských Vlachoch a Markušovciach. TASR informovala PR manažérka Martina Tolstova.



Festival bude dramaturgiou jednotlivých večerov aj zastúpením umelcov reflektovať na 100. výročie založenia Československej republiky. Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských interpretov a komorných zoskupení, predstavia sa sólisti Opery SND Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček, česká flautistka pôsobiaca v Portugalsku Monika Duarte Štreitová, popredný slovenský organista Marek Vrábel, hráč na barokovej gitare a theorbe Jan Krejča, hráčka na virginale Monika Knoblochová, traja členovia Slovenskej filharmónie, tentoraz v komornom zoskupení, flautista Tomáš Janošík, hobojista Igor Fábera a čembalistka Marica Dobiášová, popredná česká harfistka Jana Boušková, Mucha Quartet či súbor starej hudby Solamente Naturali.



Prvé festivalové tóny zaznejú už tradične v Spišskej Novej Vsi. Večer v koncertnej sále Reduty bude patriť vokálnemu umeniu a dvom slovenským operným spevákom, sopranistke Ľubici Vargicovej a basbarytonistovi Gustávovi Beláčkovi, ktorí pravidelne vystupujú na domácich a zahraničných scénach. Otvárací koncert festivalu zaznie v nedeľu 14. októbra.



V pondelok 15. októbra sa festival presunie do Popradu. Koncert sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole sv. Egídia. Diela starých majstrov zaznejú v interpretácii českých umelcov na dobových nástrojoch, Jana Krejču, baroková gitara, theorba, a Moniky Knoblochovej, virginal.



Tretí festivalový večer sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, kde sa predstaví jedno z najambicióznejších mladých komorných zoskupení Mucha Quartet. Na koncerte vystúpia s kontrabasistom Filipom Jarom.



V stredu 17. októbra bude hudba znieť v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku, publiku sa predstaví súbor pre starú hudbu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Zaznie Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej z 18. storočia, ktorá ožila práve vďaka členom Solamente Naturali.



Hudobný maratón sa presunie vo štvrtok 18. októbra do cirkevného mestečka Spišská Kapitula. V neskororománskej Katedrále sv. Martina je na programe komorný projekt česko-portugalskej flautistky Moniky Duarte Štreitovej v spolupráci s organistom Markom Vráblom v duchovne ladenom programe. Obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých mestečiek sa môžu tešiť na umelecký zážitok.



V piatok 19. októbra budú koncertovať v obci Hrabušice traja členovia Slovenskej filharmónie, ktorí vytvorili zaujímavú komornú zostavu - Tomáš Janošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, a Marica Dobiášová, čembalo. Koncert zostavený z diel barokových majstrov zaznie v rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca. Ten istý program sa zopakuje v sobotu 20. októbra v Malom katolíckom kostole v Spišských Vlachoch.



Medzinárodný festival vyvrcholí v nedeľu 21. októbra v historickej obci Markušovce. V miestnom Letohrádku Dardanely, ktorý je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, vystúpi popredná česká harfistka Jana Boušková, ktorá vďaka výrazným umeleckým úspechom koncertuje na renomovaných svetových pódiách.