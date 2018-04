TWiiNS prichádzajú s novým singlom Our Own Paradise

Elektro-soulovú skladbu Our Own Paradise zložil Mike Lesirge, hudobník z Londýna, ktorý je známy svojou hrou na všetkých typoch saxofónov, klarinete, flaute i klavíri.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Známe slovenské dvojičky a speváčky Daniela a Veronika Nízlové, vystupujúce pod názvom TWiiNS, prichádzajú s novou skladbou, ktorá dostala názov Our Own Paradise.



„Keď sme túto skladbu počuli po prvýkrát, jednoznačne si nás získala. Je to iná hudobná produkcia, ako sú naši fanúšikovia zvyknutí, no ich reakcie na úvodné ukážky na našich profiloch nás presvedčili, že ideme správnym smerom," uviedli pre médiá dvojičky.



Vo videoklipe k tejto skladbe sa TWiiNS objavujú v ďalšej novej podobe. Režisér klipu Michal Nemtuda zvolil naoko jednoduché zábery na speváčky, kľúčovú úlohu zohráva netradičné nasvietenie doplnené o svetelný efekt lietajúcich motýľov vytvorený pomocou projektora.



Hru so svetlom podporil aj v prípade záberov na osobu v tme, ktorej dominuje fosforeskujúci make-up. Veľkú časť videoklipu tvoria aj zábery zo seriálu Milenky, v ktorom Daniela s Veronikou alternujú v úlohe Lindy.



Elektro-soulovú skladbu Our Own Paradise zložil Mike Lesirge, hudobník z Londýna, ktorý je známy svojou hrou na všetkých typoch saxofónov, klarinete, flaute i klavíri. V priebehu svojej kariéry nahrával s takými hviezdami ako Craig David, Sam Smith, Cee-Lo Green a absolvoval turné s Beyoncé, Rihannou či Chrisom Brownom. Skladbu predstavia už pri najbližších vystúpeniach.



TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.