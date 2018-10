V Bratislave bude 1. festival islandskej hudby, Hugar predstavia Ságu

Podľa organizátoriek Laury Loviškovej a Reginy Ulejovej pôjde o prvý festival islandskej hudby nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Šesť rôznorodých islandských interpretov predstaví festival islandskej hudby Hvalur. Prvý ročník podujatia, ktoré prinesie ambient, indietronicu, synth-punk, ale aj elektropop, sa uskutoční v bratislavskom Ateliéri Babylon 24. a 25. októbra. Podľa organizátoriek Laury Loviškovej a Reginy Ulejovej pôjde o prvý festival islandskej hudby nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.



Pilotným projektom a spúšťačom festivalu bola spolupráca s islandskou kapelou Hugar, ktorá koncertovala v Bratislave vlani v októbri. "Bol to náš prvý projekt, ktorý sme spoločne organizovali, krásny koncert, mal veľmi dobré ohlasy u publika. To nás motivovalo sa spýtať aj samotných hudobníkov z Islandu, či by bolo pre nich zaujímavé sa sem vrátiť a byť súčasťou niečoho väčšieho. Odpovedali nám veľmi pozitívne, čo bol štartér pre nás," uviedla v stredu na tlačovej konferencii Laura Lovíšková.



Hlavným inšpirátorom festivalu, ktorý nemá byť len o hudbe, ale aj o diskusiách a "vytvorení magickej atmosféry, ktorá bude pripomínať ostrov hudby, vodopádov, ľadovcov a sopiek", je Juraj Kušnierik. "Bol pre nás najväčším popularizátorom islandskej kultúry a hudby na Slovensku, všetci sme ho mali veľmi radi a veľmi nám chýba. Máme pocit, že je dôležité pokračovať v jeho odkaze," konštatovala Regina Ulejová s tým, že na slávnostnom otvorení festivalu v Artfore sa bude premietať film Reyjkjavík Revisited, ktorý Juraj Kušnierik natočil s Jurajom Kováčikom. Súčasťou sprievodného programu bude tiež diskusia - Prečo je Island považovaný za ostrov hudby?, na ktorej sa zúčastnia tri vybrané islandské kapely.



Pri tvorbe line-upu dvojdňového festivalu sa organizátorky snažili o žánrovú pestrosť. Otvárací koncert bude patriť mladému klaviristovi a skladateľovi Magnúsovi Jóhannovi. "Jeho tvorba sa nesie v modernom klasickom štýle s prvkami elektronicy a ambientu," priblížila Lovišková umelca, po ktorom sa predstaví žáner indietronica reprezentujúci CeaseTone. Záverečný koncert prvého dňa bude patriť kapele Kaelan Mikla, trojici extravagantných dám, ktoré tvoria svoju autorskú hudbu v štýle punku: "Narábajú s básňami, ktorým vytvárajú veľmi originálne aranžmány. Na festivale predstavia svoj nový album, ktorý sa bude niesť v alegórii noci."



V úvode druhého festivalového večera sa predstaví nováčik na islandskej hudobnej scéne Sunna Fridjons. "Prednedávnom vydala debutový album Enclose, pricestuje s celou svojou kapelou. Má prekrásny hlas, bude to obrovské prekvapenie," priblížila organizátorka festivalu, na ktorom budú ďalej koncertovať už spomínaní Hugar: "Predstavia skladby aj zo svojho pripravovaného albumu, 19. októbra im vyjde nový singel Sága, určite zaznie aj na festivale." O záver sa postará stálica na islandskej hudobnej scéne - electro pop zoskupenie Sykur.



Dôležitou súčasťou pripravovaného Hvaluru je podľa organizátoriek jeho vizuálna stránka. "Záleží nám na tom, aby bolo všetko na festivale prepojené a estetické, od loga cez vizuály až po scénu v Ateliéri Babylon," upozornila Ulejová. Celkový vizuál festivalu s názvom Hvalur, ktorý v preklade z islandského jazyka do slovenčiny znamená veľryba, vytvorila fotografka a grafická dizajnérka Lea Lovišková. Súčasťou podujatia budú aj videoprojekcie vybraných slovenských umelcov, vytvorené na hudbu jednotlivých islandských kapiel. Scénu pripravujú výtvarníčky Oleksandra Bakushina, Lucia Gamanová a Petra Rybánska. Rovnako sa inšpirovali samotnou hudbou, scénu vytvorili radením kriviek vychádzajúcich zo zvukových stôp piesní interpretov. "Vzniknutá štruktúra transformujúca hudbu odkazuje na islandskú prírodu, ktorá bude vďaka difúznemu materiálu neustále meniť svetelnú atmosféru," avizujú autorky scény, ktorá má pripomínať ľadovce, lávu či polárnu žiaru.