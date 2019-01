VIDEO: Walter Schnitzelsson vydávajú druhý album

Na novinke s názvom Sugar Kids Won't Stop Screaming sa nachádza spolu desať skladieb, z ktorých cítiť rock'n'rollové a bluesové korene a pre túto kapelu už typickú energiu a pozitívnu náladu.

Bratislava 29. januára (TASR) - Trojica Walter Schnitzelsson prichádza po debute Fever s novým albumom. Na novinke s názvom Sugar Kids Won't Stop Screaming sa nachádza spolu desať skladieb, z ktorých cítiť rock'n'rollové a bluesové korene a pre túto kapelu už typickú energiu a pozitívnu náladu. Nový album vychádza 1. februára na etikete spoločnosti Slnko Records. TASR informoval PR manažér Alex Čerevka.



Za dlhšie čakanie sa kapela fanúšikom odvďačila osobným a zvukovo vyspelejším albumom, ktorý si chalani produkovali sami. Oproti priamočiarejšiemu debutu je v aktuálnej novinke počuť vyzretejšie skladby, ktoré odzrkadľujú časový odstup medzi albumami. V pesničkách ale nechýba ani chytľavá festivalová nálada a na prvé počutie zapamätateľné gitarové linky.







„Tento album vznikal veľmi dlho. Medzitým som študoval zvuk v Amsterdame, možno preto sa to natiahlo. Mal som totiž ambíciu to zmixovať všetko sám, keďže to vnímam ako veľmi kreatívny proces. Veľa z nahrávok je vlastne nahratých u mňa v spálni, kde som to celé aj dopísal. Začal som v auguste tohto roku a bolo to veľmi fajn obdobie, mal som na to všetko pokoj,“ hovorí líder kapely Jozef Rezník a dodáva: „Texty som písal dlhšie, pretože som chcel, aby to bolo zo života. Aby to, čo hovorím ľuďom, bolo prežité a nech sa s tým stotožňujem. Čakal som, kým budem mať ľuďom čo povedať a skončilo to naozaj osobným albumom.“



Prvým singlom z nahrávky je už v lete vydaná pieseň Short Story, za ktorú môžu fanúšikovia hlasovať aj v aktuálnych Radio Head_Awards v kategórii skladba roka.



V najbližších týždňoch skupina odpremiéruje aj videoklip na ďalší singel, pieseň Sugar. Následne sa trojica vydá na koncerty a letné festivaly, kde fanúšikom zahrá všetky nové veci aj naživo. Rok ukončia jesenným turné po vybraných slovenských mestách a v zahraničí.