Začína festival Rock pod Kameňom 2019

Bratislava 31. júla (TASR) – Fanúšikovia rocku si v týchto hodinách dávajú rande v Snine. Prvý augustový deň začína festival Rock pod Kameňom. V poradí 17. ročník privíta v rekreačnej oblasti Sninské rybníky domáce aj zahraničné rockové hviezdy. TASR informoval PR manažér Pavol Dráb.



Počas troch dní od 1. do 3. augusta sa na festivale predstavia fínska heavy metalová skupina Beastin In Black, Max Cavalera s kapelou Soulfly, Arkona, Alestorm, Van Canto, Dynazty, Crastal, Viper, Steel Engraved, Black:N.Black, The Zoo, Motorband, Doga, Walda Gang, Horkýže Slíže, Bijouterrier, Dereš a ďalšie formácie.



Jedným z headlinerov bude ruská formácia Arkona, ktorá je na scéne od februára 2002. Príde z Moskvy na čele so speváčkou Mashou Arkhipona. Ich štýl takzvaného pagan metalu si získal množstvo fanúšikov doma aj v Európe. V závere augusta sa kapela predstaví aj v Severnej Amerike. Na svojom konte majú sedem vydaných albumov, najnovší s názvom Chram vydali v januári 2018.



Festival Rock pod Kameňom obmedzí prístup k biokúpalisku



Návštevníkom biokúpaliska Sninské rybníky odporúča mesto Snina využívať na prepravu kyvadlovú dopravu. Obmedzenia v doprave trvajú od stredy do soboty 3. augusta. Vyplýva to z oznámenia uverejneného na webovom sídle samosprávy.



Odporúčanie súvisí s konaním sa hudobného festivalu Rock pod Kameňom 1. až 3. augusta. Bude preň obmedzený počet parkovacích miest v areáli rekreačnej oblasti a na ceste od mosta cez vodný tok Cirocha po parkovisko platí od stredy zákaz státia v oboch smeroch.



Do areálu sa podľa informácií samosprávy dostanú len majitelia nehnuteľností a vlastníci prevádzok, ktorí budú mať povolenie vydané oddelením správy majetku a služieb Mestského úradu v Snine.



Samospráva dáva návštevníkom festivalu na vedomie, že majitelia motorových vozidiel môžu parkovať aj na záchytnom parkovisku pri veľkej železničnej stanici.



Zastávkami kyvadlovej dopravy sú Autobusové nástupište, Sídlisko Komenského, Veľká železničná stanica a TIC Rybníky v oboch smeroch.



Ako o tom informuje PR manažér rockového festivalu Rock pod Kameňom Pavol Dráb, hlavnou hviezdou 17. ročníka bude americká kapela Soulfly.