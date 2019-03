Hudobné ceny Anděl 2018 pre B. Polákovú, skupinu Lucie aj Mira Žbirku

Do siene slávy uviedla akadémia speváka a skladateľa Michala Prokopa.

Praha/Bratislava 6. marca (TASR) – Pražský Forum Karlín bol v utorok večer miestom galavečera 28. ročníka odovzdávania výročných cien Anděl 2018 Českej hudobnej akadémie. Po dve ceny si odniesli Barbara Poláková, skupina Lucie a skupina The Atavists. Sošku Anděla získal aj Miro Žbirka. Do siene slávy uviedla akadémia speváka a skladateľa Michala Prokopa.



Skupinou roka sú Monkey Business, ocenenie získali za album Bad Time for Gentlemen, vydaný 26. októbra 2018, jeho producentom je Roman Holý. Je prvým albumom, na ktorom spieva Tereza Černochová ako členka kapely.



Sólovou interpretkou roka je Barbara Poláková s albumom ZE.MĚ, ktorý vydala v marci 2018. Na ňom je aj úspešný singel 2-8-5.



Za videoklip k tejto skladbe získala zároveň Anděla v kategórii najlepší videoklip, je to jej piata soška.



Sólovým interpretom roka sa stal Miro Žbirka. Ocenenie mu vyniesol Double Album, ktorý vydal 5. októbra minulého roka. Nahrával ho v legendárnom londýnskom štúdiu 3 na Abbey Road, obal platne mu navrhla výtvarníčka Míla Fürstová, ktorá žije v Londýne.



Albumom roka je album EvoLucie skupiny Lucie. Vydali ho v novembri 2018, vyšiel po 16 rokoch od vydania nahrávky Dobrá Kočzka, která nemlsá.



Skladbou roka je Nejlepší, kterou znám skupiny Lucie, je druhým singlom z tohto albumu. Objavom roka je skupina The Atavists.



Žánrové ceny boli v priebehu večera vyhlásené v šiestich kategóriách. Formácia Floex & Tom Hodge s albumom A Portrait Of John Doe získala ocenenie v kategórii alternatíva a elektronika, v kategórii folk si cenu odniesla formácia Žamboši za album Louvre, v kategórii jazz bol ocenený album Iluzja Doroty Barovej.



Novou bola kategória klasika a ocenenie získala Česká filharmonie za nahrávku Bohuslava Martinů - What Men Live By, Symfonie č. 1, H 289.



Formácia Ty nikdy s albumom Akta X získala cenu v kategórii rap, kapele The Atavists z Hradca Králové patrí cena v kategórii rock za album Lo-Fi Life.