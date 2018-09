I. Lederer uspela na 2. Art Expo International v Ingolstadte

Výtvarníčka si úspech zopakovala z minulého roku, kedy na prvom ročníku súťažného projektu, ktorý organizuje nemecký výtvarník Sascha Weiberg, získala špeciálnu cenu Best Artist.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenská akademická maliarka Iveta Lederer uspela na medzinárodnej výstave umelcov 2. Art Expo International (22. - 23. 9.) v nemeckom Ingolstadte. Výtvarníčka si úspech zopakovala z minulého roku, kedy na prvom ročníku súťažného projektu, ktorý organizuje nemecký výtvarník Sascha Weiberg, získala špeciálnu cenu Best Artist. Tento rok sa stala víťazkou Medzinárodnej ceny za umenie honorovanou finančnou odmenou 1000 eur. Druhé miesto obsadil a finančné ocenenie 500 eur získal nemecký umelec Thomas Dieckmann. Tretie miesto a rovnaká finančná odmena patrí rakúskej výtvarníčke Regine Berg.



Na druhej výstave Art Expo International predstavilo svoje práce 52 umelcov z 13 krajín sveta. Iveta Lederer reprezentovala Slovensko dvojicou nových diel nazvaných Nostalgia. Ocenené obrazy vytvorila svojou obľúbenou technikou lentikulárnej tlače. "Má to dosť veľký ohlas, v júni som dostala na výstave v Taliansku tiež cenu za tri obrazy, ktoré boli robené v tejto technike," povedala pre TASR Lederer, ktorú v najbližšom čase čaká malá výstava v Norimbergu.



"Som nesmierne šťastná, je to pre mňa ohromný záväzok nielen voči okoliu, no najmä voči sebe samej. Som rada, že týmto spôsobom môžem robiť dobré meno našej krajine v zahraničí. Je skvelý pocit, keď zahraniční kolegovia výtvarníci chodia okolo vašich diel s obdivom a pochvalnými slovami," komentovala výtvarníčka úspech svojho cyklu priestorových 3D malieb koní.