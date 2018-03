Ida Kelarová a detský zbor Čhavorenge vydajú album Hej Romale

Album obsahuje dvanásť spievaných skladieb prevažne z autorskej dielne súčasného rómskeho skladateľa Desideria Duždu, ktoré dopĺňajú tradičné rómske piesne.

Bratislava 27. marca (TASR) – Vo vydavateľstve Supraphon sa pripravuje vydanie albumu, ktorý vzišiel ako výsledok spoločného projektu Českej filharmónie a Idy Kelarovej na podporu rómskych detí z českých a slovenských osád a sociálne vylúčených lokalít.



V prvej štúdiovej nahrávke detského rómskeho zboru Čhavorenge vedie Českú filharmóniu dirigent Marko Ivanovič. Medzi hudobnými hosťami figurujú akordeonista Lelo Nika, huslista Ivan Herák, klavirista Ondrej Krajňák, na gitare hrá Desiderius Dužda.



Album obsahuje dvanásť spievaných skladieb prevažne z autorskej dielne súčasného rómskeho skladateľa Desideria Duždu, ktoré dopĺňajú tradičné rómske piesne. Z chytľavých, roztancovaných i hlboko smutných skladieb vyžaruje energia, ktorá len málokoho ponechá chladného. Veľkorysý booklet s textami a prekladmi piesní dokumentuje celý projekt, reflexie vytlačené v booklete, dávajú nádej, že môžeme žiť nielen vedľa seba, ale tiež spolu, a že sa môžeme navzájom v mnohom inšpirovať a učiť.



Vydanie CD sprevádzajú dva koncerty Čhavorenge a hudobníkov vyslaných Českou filharmóniou. Prvý z nich sa odohral v Múzeu Škoda v Mladej Boleslavi v pondelok 26. marca, druhý spojený s krstom CD sa koná v utorok 27. marca v pražskom Švandovom divadle. Krstnými mamami albumu budú režisérka Alice Nellis a herečka Martha Issová. V lete Čhavorenge čakajú koncerty v Rumunsku, v pláne sú tiež vystúpenia na Slovensku a v rokovaní sú koncerty v Rakúsku a v Írsku. Album Hej Romale vychádza symbolicky k Medzinárodnému dňu Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla. Vďaka Supraphonu sa v máji album Hej Romale dostane aj do medzinárodnej distribúcie.



„Rómskym deťom chýba pocit, že sú v spoločnosti vítané. Ich cesta von zo začarovaného kruhu osád do sveta, kde sa od nich niečo očakáva, môžu si veriť a môžu niečo dokázať, je jedna z najťažších ciest. Ak sa aj energia, ktorú do detí vkladáme, nezúročí hneď, verím, že nádej na zmenu tu je. Detský spevácky zbor Čhavorenge je prostredím, ktoré deti motivuje, aby sa nevzdávali svojich snov a cieľov a aby šli za naplnením svojho životného príbehu. Som šťastná, že Česká filharmónia s nami po tŕnistej ceste vzdelávania kráča už piaty rok a uvedomujem si, že táto cesta za porozumením môže trvať ešte niekoľko generácií, ba že nikdy neskončí,“ uviedla Ida Kelarová.



