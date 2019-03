IMT Smile sa vracajú do Východnej, pre divákov chystajú veľkolepú šou

Na pódiu jedného z najkrajších slovenských amfiteátrov plánujú 13. júla znovu vystúpiť pre jedinečnú atmosféru minuloročného koncertu.

Bratislava 7. marca (TASR) - Jedna z najobľúbenejších slovenských kapiel IMT Smile sa po minulom roku opäť vracia do Východnej. Na pódiu jedného z najkrajších slovenských amfiteátrov plánujú 13. júla znovu vystúpiť práve pre jedinečnú atmosféru minuloročného koncertu, za ktorú vďačia nielen krásnemu prostrediu, ale predovšetkým úžasnému publiku. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.



IMT Smile prežívajú bezpochyby svoje najtvorivejšie obdobie. Minulý rok vydali úspešný album Budeme to stále my, z ktorého sa len za prvý mesiac predalo vyše 8500 kusov. Ešte v závere minulého roka sa im podarilo vypredať vianočné koncerty v Bratislave a Košiciach a spolu s ich úspešným letným Amfiteáter tour si ich pozrelo viac ako 60.000 divákov. Okrem toho, minulý rok získali sošku OTO v kategórii hudobná skupina, Ivan Tásler získal Cenu SOZA za svoju skladateľskú tvorbu a hneď v úvode roka 2019 IMT Smile získali prestížne ocenenie Krištáľové krídlo za svoj mimoriadny prínos v kategórii populárna hudba.



„Východná je pre nás výnimočná. To miesto aj amfiteáter majú v sebe obrovské čaro. Počas nášho minuloročného koncertu tam bola skvelá atmosféra od prvej sekundy. Ohlasy od našich fanúšikov boli neuveriteľné. Sme veľmi radi, že sa sem opäť vraciame. Aj tento rok prinesieme skvelých hostí a ich mená zverejníme už čoskoro,“ s nadšením zaspomínal na minuloročný koncert Ivan Tásler a dodal: „IMT Smile budú toto leto hrať na Slovensku len zopár koncertov. Väčšinu leta budeme vystupovať v Českej republike. O to viac sa tešíme na Východnú 2019.“



Minulý rok počas Amfiteáter tour Východná hlásila vypredané už niekoľko týždňov pred začiatkom podujatia. Každý, kto bol súčasťou tohto výnimočného koncertu, iste uzná, že atmosféra bola naozaj neskutočná. A to nielen vďaka vystúpeniu IMT Smile, ktoré bolo ako vždy plné energie, ale aj vďaka jedinečnému prostrediu, ktoré neponúka žiaden iný amfiteáter na Slovensku. Iba vo Východnej si totiž fanúšikovia môžu vychutnať koncert v prírodnom amfiteátri s krásnym panoramatickým výhľadom na Tatry.



Najväčšie hity, ale aj pesničky z najnovšieho albumu Budeme to stále my ponúkne Ivan Tásler a spol. fanúšikom vo Východnej. Tak, ako to má kapela vo zvyku, aj tentokrát si pozve špeciálnych hostí, ktorých mená zverejnia v najbližších dňoch.