VIDEO: IMT Smile vydávajú dlhoočakávaný album Budeme to stále my

Prvý singel z albumu s rovnomenným názvom Budeme to stále my, kapela predstavila ešte v máji tohto roka.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Po troch rokoch od posledného štúdiového albumu vydávajú IMT Smile dlhoočakávaný album Budeme to stále my. Už minulotýždňový singel Poď so mnou, ktorý nahrali s Kalim, sa okamžite stal hitom internetu aj slovenských rádií. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.



Prvý singel z albumu s rovnomenným názvom Budeme to stále my, kapela predstavila ešte v máji tohto roka. Okrem toho, že na YouTube má už vyše dvoch miliónov videní, v slovenskom éteri je najhranejšou skladbou už pätnásť týždňov po sebe. To, že rovnaký osud čaká aj minulotýždňovú novinku Poď so mnou, možno iba predpokladať. Za prvý týždeň klip na Youtube videlo pol milióna ľudí.



Novú platňu IMT Smile možno bezpochyby označiť ako svetový album, nakoľko jednotlivé skladby vznikali na dvoch kontinentoch a v štyroch rôznych krajinách sveta, v kalifornskej Santa Monice (Budeme to stále my, Pod vodou), vo Veľkej Británii (Čo všetko sa môže stať, Človek nikdy nevie), v pražskom Barandove (Osud) a v štúdiu IMT Smile na bratislavskej Kolibe. Okrem featuringu s Kalim v pesničke Poď so mnou, tu nájdeme aj ďalšie zaujímavé spolupráce. Počnúc duetom so Szidi Tobias v skladbe Podaj mi ruku alebo tiež spojenie s českou kapelou Chinaski v piesni Osud.







Všeobecne možno povedať, že IMT Smile prežívajú úspešné obdobie a vypredávajú jeden koncert za druhým. Len nedávno dvakrát vypredali klub Roxy v Prahe. Minulý týždeň pribudla správa, že sa vypredal aj vianočný koncert v Bratislave 7. decembra a tak pridali ďalší koncert 8. decembra v bratislavskej Inchebe. Rovnako sa zmenšuje aj zásoba vstupeniek v košickej Steel Arene na termín 14. decembra. IMT Smile preto pridávajú ďalší koncert aj v metropole východu, ktorý sa bude konať nasledujúci deň.



Albumom Budeme to stále my IMT Smile dokazujú, že patria medzi absolútnu špičku slovenskej hudobnej scény. Pesničky z tohto albumu, ale aj ich ďalšie hity zaznejú aj na spomínaných vianočných koncertoch.