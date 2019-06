In Castle otvoria Garbage, v Seredi štartujú hudobné podujatia

Garbage sa na Slovensko vracajú po tretí raz.

Bratislava 24. júna (TASR) - In Castle je názov hudobných podujatí, ktoré v stredu 26. júna štartujú v Seredi. Druhý ročník prinesie počas letných mesiacov mená Limp Bizkit, Whitesnake, Michael Bolton, The Gipsy Kings. "O úvodný koncert sa postará alternatívno-rocková skupina Garbage s charizmatickou speváčkou Shirley Manson," TASR o tom informovala Bibiána Grebeňová Šedivá z Agentúry KVAS.



Garbage sa na Slovensko vracajú po tretí raz. Prvýkrát sa slovenskému publiku predstavili ako headlineri na festivale Pohoda 2005 a vrátili sa po siedmich rokoch, druhý koncert absolvovali v hlavnom meste v roku 2012.







Američania Duke Erikson, Steve Marker, Butch Vig a škótska speváčka Shirley Manson sú pod názvom Garbage spolu 25 rokov. Počas tohto obdobia kapela vydala šesť albumov, predala viac ako 17 miliónov nosičov a odohrala koncerty vo viac ako 35 krajinách sveta. Medzi ich najznámejšie skladby patria napríklad Stupid Girl, Only Happy When It Rains, Milk, I Think I'm Paranoid, When I Grow Up, Special, Push It, You Look So Fine, Androgyny, Cherry Lips (Go Baby Go!) a tiež titulný song z "Bondovky" The World Is Not Enough.



Posledný štúdiový počin Strange Little Birds z roku 2016 sa umiestnil na prvom mieste v Billboard's Top Rock, v hitparáde Alternative Albums, a tiež na 14. priečke v Billboard 200. V roku 2017 kapela vydala autobiografickú knihu This Is The Noise That Keeps Me Awake, ktorú zostavil bývalý prispievateľ časopisu Rolling Stone Jason Cohen. Následne sa Garbage vydali na veľké turné po Severnej Amerike s post-punkovou legendou Blondie.



V roku 2018 Garbage oslávili dvadsiate výročie od vydania obľúbeného albumu Version 2.0 koncertmi v Európe, Severnej Amerike a Mexiku. Skupina pracuje aj na novom štúdiovom albume, podľa Shirley Manson by sa mal objaviť v roku 2020.