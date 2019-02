Inekafe ukončí 20 Rokov Vitaj! Tour Špeciál koncertom v Bratislave

Skupina Inekafe je na scéne od roku 1995.

Bratislava 1. februára (TASR) – Kultová bratislavská kapela Inekafe oslavuje 20 rokov od vydania prvého albumu Vitaj. Rozhodla sa na 20 Rokov "Vitaj!" Tour Špeciál odohrať fanúšikom na koncertoch v Prahe, Brne a Bratislave tento album v pôvodnej zostave a s piesňami, ako boli vydané na albume. Záverečným bude pridaný koncert v sobotu 2. februára v bratislavskom Majestic Music Clube.



Koncert začínajú v klasickej trojici Vratko Rohoň, Dodo Praženec a Vlado Bis. Po piatich pesničkách príde na pódium pôvodná zostava kapely a prvého albumu Vitaj, štvorica Marek Cibi Cibula, Mário Wayo Praženec, Vratko Rohoň a Dodo Praženec a odohrajú 14 piesní z albumu Vitaj presne v poradí, ako sú aj na albume. Fanúšikovia si precvičia hlasivky pri skladbách Vitaj, Závisť, Veľkou palicou, Posledná záchrana, Krutá pravda, Iné Kafe, 090x, Nová vlna, Pomôžte mi so mnou, Systém, Európsky raj, Dobrá rada, To nie! a Nerušte spojenie.



„Album Vitaj som vydal sám, respektíve ja za celú kapelu, pretože to nikto nechcel vydať. Vznikli sme v roku 1995, rok nato sme nahrali demoskladby na štvorstopom magnetofóne v Trenčíne a veľmi sme sa tešili. Prvým predpokladom je, že kapela musí vzniknúť, musí mať skúšobňu, musí mať pesničky, dobré pesničky, a potom musí mať demo. Potom sa môže ísť ďalej, môžete ponúknuť pesničky pre kluby. To všetko sme splnili, v roku 1997 sme nahrali druhé demo Situácia. A potom to už bol album Vitaj, pozberali sme peniaze, aby sme to zaplatili. Mali sme materiál, ktorý bol podľa nás slušný na vydanie albumu. Obchádzali sme vydavateľstvá a všade nás odmietli. Tak som sa nahneval, zobral som 1000 korún, kúpil som kolok, založil živnosť a vydal som to sám. Mali sme 5000 kusov, predali sme ich v priebehu roka. Náklady to síce veľmi nepokrylo, ale už s druhým albumom Čumil sme si mohli vyberať,“ zaspomínal si na polovicu 90. rokov líder kapely Vratko Rohoň.



Začínali vo štvorici, dnes sú traja. „Páči sa mi viac, keď sú v kapele traja. Nemôžeš sa veľmi mýliť, nemôžeš mať slabé miesta, a keď to hráš dobre, tak to má grády, však Green Day či naša Tublatanka hrá v trojici, je to také pankovejšie, ostrejšie. Ale v tej trojke musia všetci hrať a všetci traja aj spievať, bubeník aj basák. To bola v ďalších rokoch aj moja podmienka, máte hubu, tak musíte spievať. Fanúšik si to potom viac užije, tri hlasy v refréne,“ dodal Vratko.



Príchod kapely na koncerty či festivaly sa nedá prehliadnuť. Keď v začiatkoch cestovali na koncerty vo volge, dnes majú chevrolet s prívesom a veľkým logom. „My sme vždy chodili systémom auto a príves. Môžem zobrať toľko aparatúry, koľko chcem, nie som obmedzený. Volga je výborné auto, ale je to značka, ktorá už skončila. My najazdíme 50.000 kilometrov za rok, dnes máme Chevrolet Express. V Amerike je to auto, ktoré používajú všetky stredné kapely, potiahne to trojtonový príves, máme v ňom pohodlie, veď v ňom trávime veľa času,“ dodal na záver Vratko.



Skupina Inekafe je na scéne od roku 1995. Rok nato nahrala pod názvom Kachny prvé demonahrávky, o rok neskôr nahrala piesne pre demoalbum s názvom Situácia. Prvý oficiálny album Vitaj vydali 4. októbra 1998, vydali ho vo vlastnom vydavateľstve Shotgun Records, ktoré Vratko založil. Rok nato, 4. októbra 1999, vydali druhý album Čumil. Album bol úspešný a predaj prevýšil sumu 17.000 kusov. V roku 2000 vychádza album Je tu niekto?, ktorý im vyniesol platinovú platňu za 15.000 predaných albumov, v septembri 2001 vychádza štvrtý štúdiový album Príbeh, opäť zaň dostali platinovú platňu za 20.000 predaných kusov, v septembri 2003 vychádza piaty album Bez udania dôvodu. V novembri 2011 vyšiel album Právo na šťastie a v novembri 2014 album Nevhodný typ. V novembri 2017 vydali výberovku 22 svetelných rokov (Best Of).