Inscenácia #dubček ponúka generačnú výpoveď pätice mladých hercov

Riaditeľ divadla Aréna Juraj Kukura však hovorí, že v prípade predstavenia #dubček nejde o politické, ale generačné divadlo.

Bratislava 16. marca (TASR) - Inscenácia #dubček cez generačnú výpoveď mladých hercov pripomína Alexandra Dubčeka, kontroverznú osobnosť česko-slovenských dejín a predstaviteľa socializmu s ľudskou tvárou. Divadlo Aréna uvedie jej premiéru v nedeľu 18. marca.



"Išlo o to dať dokopy mladých hercov, ktorí sa hrajú, že hrajú Dubčeka a všetkých tých politických predstaviteľov," vysvetlil svoj zámer scenárista Viliam Klimáček. Chce, aby najmä mladým divákom prezentovali Dubčeka herci z ich generácie. "Aby povedali svoj názor na dobu, ktorú nežili, ale ktorú si naštudovali."



Zámer ovplyvnil aj prípravu inscenácie. "Tento proces bol veľmi neštandardný, veľa sme diskutovali," opisuje Matej Marušin, ktorý v hre stvárňuje (aj) Dubčeka. "Nechcel som byť Dubčekom. Chcel som byť mladý človek, ktorý je postavený do takejto situácie, uvedomuje si vplyvy a snaží sa reagovať, ako by reagoval človek, nie Dubček."



Ide už o štvrtú hru z takzvaného Občianskeho cyklu Divadla Aréna, ktorá chce podľa divadla "vyprovokovať historickú sebareflexiu a vyvolať spoločenskú diskusiu". Riaditeľ divadla Aréna Juraj Kukura však hovorí, že v prípade predstavenia #dubček nejde o politické, ale generačné divadlo.



Inscenácia sa podľa Klimáčka dotýka aj aktuálnej politickej situácie na Slovensku. "Tento rozmer do nej vniesli sami herci, z logických dôvodov nemohol byť už v jeden a pol roka vopred napísanom scenári," vysvetľuje. "Inscenáciu sme začali pripravovať v januárovom tichu, odvtedy sa situácia v našej krajine podstatne zmenila," dopĺňajú dramaturgovia Martin Kubran a Saša Sarvašová.



Aktuálnosť hre dodávajú najmä osobné výpovede hercov - Mateja Marušina, Matúša Kvietika, Juraja Baču, Mariána Chalányho a Alexandry Palatínusovej. Tie sa podľa Baču, ktorý hrá Gustáva Husáka, môžu trochu meniť, aby reagovali na momentálny stav spoločnosti. "A to je aj poslaním divadla - reagovať," povedal.