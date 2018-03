Rocková skupina The Cranberries dokončuje svoj posledný album

Speváčka skonala vo veku 46 rokov počas nahrávania nového albumu skupiny.

Dublin 8. marca (TASR) - Írska rocková skupina The Cranberries hodlá dokončiť posledný album, ktorý pripravovala so svojou nedávno zosnulou speváčkou Dolores O'Riordanovou. Členovia formácie to potvrdili vo štvrtok na oficiálnej webovej stránke skupiny, ktorú cituje stanica BBC.



"Po dlhom zvažovaní sme sa rozhodli dokončiť to, čo sme začali už s Dolores. Album sme začali nahrávať vlani, Dolores naň nahrala spev. Ak všetko pôjde dobre, nový album uzrie svetlo sveta začiatkom ďalšieho roka," uvádza skupina.



Zároveň vyjde reedícia ich debutu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993) s dosiaľ nezverejnenými bonusovými skladbami. Vydanie reedície bolo plánované na tento mesiac, projekt bol však zastavený vzhľadom na náhle úmrtie speváčky O'Riordanovej, ktorú našli mŕtvu 15. januára v londýnskom hoteli.



Speváčka skonala vo veku 46 rokov počas nahrávania nového albumu skupiny. Podľa hudobného magazínu New Musical Express (NME) bude príčina jej smrti zverejnená najskôr 3. apríla.



Skupina The Cranberries vznikla pod neskôr pozmeneným názvom The Cranberry Saw Us na sklonku 80. rokov minulého storočia v írskom meste Limerick. Ich hudba si čoskoro podmanila poslucháčov nielen na Britských ostrovoch, ale aj na starom kontinente a v USA.



Jej tvorbu charakterizovali originálny zvuk, kompozície, predstavujúce zmes rocku, poprocku a postpunku, ale aj charakteristický vokálny prejav frontmanky, v ktorom bol evidentný vplyv írskeho folklóru.



Medzi najznámejšie hity zoskupenia, s ktorého nahrávkami sa len v USA predalo viac ako 14,5 milióna nosičov, patria skladby Zombie, Dreams, Salvation alebo Linger.



Kapela sa rozpadla v roku 2003, pričom jej členovia sa následne venovali vlastným sólovým projektom. Opätovne sa však dali dohromady v roku 2009 a o dva roky neskôr nahrali svoj šiesty štúdiový album Roses.



V rámci koncertného turné k tejto nahrávke sa Cranberries zastavili aj v Bratislave, kde 13. októbra 2012 odohrali koncert v Incheba Expo Aréne. V Česku koncertovali v rámci hudobného festivalu Colours of Ostrava v roku 2010.