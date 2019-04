Ivan Kováč je víťazom fotografickej súťaže k storočnici Československa

Výstava najlepších čiernobielych súťažných fotografií je v bratislavskej Pro.Laika Gallery do 30. apríla.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Ivan Kováč zvíťazil vo fotografickej súťaži Česko a Slovensko spolu i samostatne. Jeho postrehy z diania na verejných priestranstvách v Prahe, Štúrove, Michalovciach a Leviciach, kde býva, najviac zaujali odbornú porotu.



Na druhom mieste skončila Jana Sedláková, ktorá grafickými kompozíciami sôch vytvorila zaujímavú symboliku na fotografiách Spolu a Spoločné vyhliadky. Zábermi letu muža Pražskej jari - Alexandra Dubčeka zo skokanského mostíka na kúpalisku Santovka (16. júna 1968) získal tretiu cenu Koloman Zúrik. Tieto historicky cenné fotografie svojho zosnulého otca zaslal do súťaže syn Koloman Zúrik, ktorý bol vtedy s otcom na kúpalisku ako malý chlapec a na populárneho politika medzi ľuďmi sa pamätá.



"Súťaž bola k vlaňajšej storočnici vzniku Československa. Chceli sme, aby si ľudia zo Slovenska vo svojich fotografických archívoch zaspomínali na život v spoločnom štáte, než sme sa rozdelili. Teší nás záujem a porota vybrala z viac ako 700 fotografií 29 finálových, ktoré sú na výstave," zdôvodnila pre TASR Nora Gill, riaditeľka agentúry CzechTourism Slovensko, ktorá so spoločnosťou Prolaika organizovala súťaž.



Tá trvala od 1. októbra 2018 do 31. januára 2019. Víťazi aj ďalší ocenení získali fotografickú techniku a publikácie, ďalšie vecné ceny aj pobyty v moravských inštitúciách. Výstava najlepších čiernobielych súťažných fotografií je v bratislavskej Pro.Laika Gallery do 30. apríla.