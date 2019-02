Organizátori Pesničkovej súťaže Eurovízie zverejnili ceny vstupeniek

Medzinárodné podujatie sa bude konať v máji v izraelskom Tel Avive.

Tel Aviv 19. februára (TASR) - Organizátori Pesničkovej súťaže Eurovízie zverejnili v utorok ceny vstupeniek na toto medzinárodné podujatie, ktoré sa bude konať v máji v izraelskom Tel Avive.



Najlacnejšie vstupenky na finále stoja 1150 šekelov (280 eur), zatiaľ čo za najdrahšie VIP vstupenky zaplatia záujemcovia až 2000 šekelov (488 eur), cituje miestnych organizátorov tlačová agentúra AFP.



Minulý rok, keď sa súťaž konala v portugalskom Lisabone, sa cena vstupeniek na finále pohybovala od 35 do 299 eur.



Vstupenky na semifinále v Tel Avive stoja od 750 do 1250 šekelov (183 až 305 eur), na semifinálovú skúšku od 350 do 1000 šekelov (85 až 244 eur) a na finálovú skúšku od 500 do 1250 šekelov (122 až 305 eur). Hovorca izraelských organizátorov sa k vysokým cenám vstupeniek bezprostredne nevyjadril.



Dôvod vysokých cien je podľa AFP kombinácia vysokých nákladov na život v Izraeli a roztržky medzi vládou židovského štátu a organizátormi ohľadom financovania tejto súťaže.



Podľa miestnych médií vláda odmietla poskytnúť dodatočné zdroje verejnoprávnej vysielacej spoločnosti KAN, súhlasila však s pôžičkou 70 miliónov šekelov (17 miliónov eur). Spoločnosť bude musieť preto na pokrytie zvyšných nákladov použiť svoj riadny rozpočet. Termín začiatku predaja vstupeniek ešte nezverejnili.



Pesničková súťaž Eurovízie 2019 sa uskutoční v Izraeli po vlaňajšom víťazstve izraelskej speváčky Netty Barzilaiovej, ktorá si ho vydobyla piesňou Toy. Išlo o štvrté víťazstvo Izraela v tejto súťaži - po ročníkoch 1978, 1979 a 1998.