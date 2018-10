J. Holmberg: I. Bergman je jedným z najinscenovanejších dramatikov

Cyklus prednášok, diskusií a premietaní v bratislavskom kine Lumiére sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia svetoznámeho švédskeho režiséra.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Bratislavské kino Lumiére je miesto medziodborového seminára o divadle a filme na tému Bergman a jeho odkaz. Cyklus prednášok, diskusií a premietaní sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia svetoznámeho švédskeho režiséra. Jeho hlavným hosťom je filmový historik Jan Holmberg, riaditeľ Nadácie Ingmara Bergmana v Štokholme. Podujatie organizuje Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU). "Projekt sme založili spolu s malým tímom pred piatimi rokmi, v tom čase sme boli ešte študentmi vysokých škôl rôznych zameraní. Veríme v dôležitosť umenia a vzdelania, máme dojem, že tieto dve oblasti sú v našej krajine stále na chvoste záujmu," uviedla v stredu na tlačovej konferencii Marta Maťová, prezidentka KADU, ktorý každoročne prináša profily európskych a svetových osobností filmu a divadla.



Seminár venovaný študentom, profesionálom, ale aj milovníkom umenia otvorila v utorok (23. 10.) prednáška k filmu Fanny a Alexander dramaturgičky a scenáristky Zuzany Gindl-Tatárovej, ktorá je odbornou garantkou KADU. Po projekcii Bergmanovej poslednej celovečernej snímky z roku 1982 nasledovala panelová diskusia I. Bergman na slovenských a českých javiskách za účasti Martina Hubu, režisérov Mariána Amslera a Tomáša Procházku a prekladateľa Milana Žitného. Projekt slávnostne otvorili Jan Holmberg a projekcia Bergmanovej roadmovie Lesné jahody. "Bergmanovu storočnicu sme plánovali roky, prekonala všetky naše očakávania," uviedol Holmberg s tým, že po celom svete sa uskutočnili tisíce filmových projekcií venovaných švédskemu režisérovi, ktorého tvorba sa prejavila v oblasti filmu, divadla aj literatúry.



"Odhadujeme, že len v tomto roku do septembra videlo javiskové inscenácie Bergmana približne 500.000 ľudí po celom svete," poznamenal pedagóg Štokholmskej univerzity, ktorý je po druhý raz na Slovensku. Pred dvoma rokmi si bol pozrieť inscenáciu Fanny a Alexander v Slovenskom národnom divadle. "Bergmana si nepripomíname len ako veľkého filmára, ale aj ako dramatika. Jeho posolstvo nevnímame len v znovupremietaní jeho nádherných filmov. Jeho dielo a umenie sa znovu a znovu reinterpretuje, inscenuje a osviežuje, to je najkrajší aspekt spojený s odkazom Bergmana," podčiarkol Holmberg na margo umelca, ktorý inscenoval asi 170 divadelných hier, nakrútil okolo 50 celovečerných filmov a ako autor sa snažil o vlastný, originálny výklad zmyslu ľudskej slobody a existencie. "Jeho dedičstvo nespočíva len v tom, že tu máme obrovskú pokladnicu, z ktorej neustále môžeme čerpať, jeho posolstvo sa naďalej dá rozvíjať. Ingmar Bergman sa inscenuje v divadlách po celom svete, to by si on sám ani nevedel predstaviť," povedal pre TASR Holmberg a podčiarkol, "každoročne divadlá po celom svete uvedú na javiskách 50 až 60 nových produkcií Bergmana, stáva sa tak jedným z najinscenovanejších európskych dramatikov."



V programe seminára ďalej figuruje audiovizuálny záznam Bergmanovej "shakespearovskej" divadelnej inscenácie Zimná rozprávka (1994), ktorú režíroval na konci svojej kariéry. Milovníci umenia sa môžu tešiť aj na film Ingmar Bergman okom choreografa (2017) v réžii Frederika Stattina, ktorý produkoval Bergmanov syn, či prednášku literárneho vedca a spisovateľa Júliusa Vanoviča Kríza človeka 20. storočia a filmová odpoveď I. Bergmana. Pozvanie do projektu prijali aj psychiatri Jozef Hašto a Peter Breier, ktorí švédskemu umelcovi venovali prednášku o tvorbe ako forme autopsychoterapie. V závere seminára si diváci môžu pozrieť v Štúdiu 12 predstavenie študentov pražského DAMU Leto s Monikou, ktoré vychádza zo scenára rovnomenného Bergmanovho filmu z roku 1953 a z novely švédskeho spisovateľa Pera Andersa Fogelstroma.



Podujatie uvádza aj filmy Siedma pečať (1957), najznámejšie Bergmanovo dielo a prvý film, v ktorom sa explicitne venuje hľadaniu Boha, a Persona (1966), nakrútený krátko po tom, čo Bergman prekonal vážnu chorobu, počas ktorej sa ocitol na hranici života a smrti. Seminár potrvá do 25. októbra. Vstup je voľný.