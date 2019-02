J. Lupták: Stravinskij bol aj hodnotný človek, humanista či filozof

Koncert s názvom Concertino ponúkne v slovenskom kontexte výnimočný pohľad na mikrokozmos Stravinského komornej hudby od ruského obdobia po neskoré diela inšpirované dodekafóniou.

Bratislava 14. februára (TASR) – Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie pokračuje vo štvrtok v Bratislave Concertinom vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Zimná edícia festivalu je venovaná jednému z najslávnejších skladateľov hudby 20. storočia Igorovi Stravinskému (1882 — 1971). Koncert s názvom Concertino ponúkne v slovenskom kontexte výnimočný pohľad na mikrokozmos Stravinského komornej hudby od ruského obdobia po neskoré diela inšpirované dodekafóniou. Zaznejú skladby pre sláčikové kvarteto, Tri piesne na texty Williama Shakespeara či v slovenskej premiére Štyri ruské piesne v interpretácii Evy Šuškovej.



Ako uviedol pre TASR umelecký šéf Konvergencií Jozef Lupták, na úvod večera pripravili organizátori "perličku" - Pozdrav Picassovi. "Stravinskij mu na karte poslal melódiu pre sólo klarinet, otvoríme ňou celý večer," vysvetlil s tým, že návštevníci koncertu si vypočujú tridsať sekúnd hudby venovaných slávnemu španielskemu maliarovi a sochárovi. Na záver to bude Stravinského pocta J. S. Bachovi vo virtuóznej skladbe Concerto "Dumbarton Oaks". "Vďaka spolupráci popredných slovenských hudobníkov a zahraničných hostí bude toto stretnutie so Stravinským sviatkom komornej hudby," podčiarkol Lupták.



Stravinského označil za jedného z najvplyvnejších autorov, skladateľov, osobností 20. storočia. "Keď človek číta jeho knihy, hudobné poetiky, uvedomí si, že nebol len vplyvný skladateľ, zaujímavý experimentátor až progresívny bádateľ hudby, ale bol to aj hodnotný človek, humanista, filozof, dá sa povedať svetoobčan, pretože sa narodil v Rusku, žil vo Švajčiarsku, v Paríži, neskôr v Amerike, a dal sa na svoju žiadosť pochovať v Benátkach."



Sopranistka Eva Šušková oceňuje na Stravinskom, ktorý sa po celý svoj život nezastavil vo vlastnom vývoji, práve jeho rôznorodosť: "Keď ale človek nepozná jeho zázemie, vnútorný vývoj, ktorý sám pomenoval vo svojich publikáciách a prednáškach, potom sa k nemu ťažko interpret priblíži. A možno aj preto nie tak často počuť jeho vokálnu tvorbu na pódiách, pretože je taká rôznorodá, že niekedy ten spevák nevie, ako ju má uchopiť."



Okrem Evy Šuškovej sa predstavia ďalší špičkoví domáci i zahraniční umelci, napríklad v zahraničí pôsobiaci slovenskí huslisti Igor Karško (Švajčiarsko) a Peter Biely (Španielsko), členovia Slovenskej filharmónie (Martin Ruman, viola, Peter Kajan, fagot, Vilam Vojčík, Peter Kižňanský, lesné rohy, klarinetista Branislav Dugovič, všestranní hráči na kontrabase Juraj Griglák a Robert Ragan či harfistka Mária Kmeťková. Zo zaujímavých zahraničných hostí to bude rakúska flautistka Irmgard Messin a kanadský violista Juan-Miguel Hernandéz.



Februárové Konvergencie ponúknu tiež Stravinského Príbeh vojaka. V úlohe Rozprávača, Vojaka a Diabla sa 16. a 17. februára v Slovenskom rozhlase predstaví Robert Roth. K tejto rozprávke o láske, vojne a o tom, ako nezapredať svoju dušu v réžii Silvestra Lavríka a v novom preklade Jána Štrassera a Eleny Flaškovej sa festival vracia s novým naštudovaním po viac ako siedmich rokoch. "Zostava bude takmer totožná s tým, ako sme to robili na Konvergenciách pred rokmi. Bude však nová scénografia a publikum sa môže tešiť aj na veľmi zaujímavú tieňohru prostredí, ktorú sme vymýšľali posledné týždne," avizuje Lupták.



Sprievodným podujatím festivalu je večer "Stravinskij na plátne" 15. februára v Kine Lumiére. Premietať sa bude dokumentárny film Stravinskij (1965), ktorý nakrútili kanadskí dokumentaristi Wolf Koenig a Roman Kroitor a kultový Príbeh vojaka (1984) v nevšednej animovanej verzii od R. O. Blechmana a Christiana Blackwooda.