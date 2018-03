J. Švankmajer: Dobrovoľne by som po Čapkovcoch nikdy nesiahol

Česko-slovenský, animovano-hraný film režiséra, ku ktorého tvorbe sa ako ku zdroju inšpirácií hlásia mnohí známi umelci, predstavili vo štvrtok v Bratislave.

Bratislava 15. marca (TASR) - Po svetovej premiére na 47. MFF Rotterdam prichádza do našich kín Hmyz, posledné celovečerné dielo filmára, výtvarníka a surrealistu Jana Švankmajera. Česko-slovenský, animovano-hraný film režiséra, ku ktorého tvorbe sa ako ku zdroju inšpirácií hlásia mnohí známi umelci, predstavili vo štvrtok v Bratislave.



Hmyz je vytvorený ako koláž, typickou švankmajerovskou metódou, ktorá podľa režiséra otvára imaginatívnu rovinu filmu. "Všetko, čo sa v nej objavuje - herci, objekty, zvieratá, elementy reality... je rovnako dôležité," hovorí o svojom novom počine jeden z najrešpektovanejších animátorov na svete. "Pri imaginatívnom filme, vždy to divákom hovorím, sú všetky interpretácie, ktoré im napadnú počas filmu, správne," podčiarkol na tlačovej konferencii.



V Hmyze sa Švankmajer vrátil k nerealizovanému projektu zo začiatku 70. rokov. Scenár vychádza z jeho filmovej poviedky, ktorá bola pred takmer polstoročím dobovou dramaturgiou zmetená zo stola. Film sleduje divadelných ochotníkov z malého mesta skúšajúcich hru bratov Čapkovcov Zo života hmyzu. Počas skúšky sa ich životy prelínajú s osudmi postáv hry. "Dobrovoľne by som po Čapkovcoch nikdy nesiahol, nie sú to autori môjho srdca, nemôžete to brať ako inscenáciu hry bratov Čapkovcov. Hlavný príbeh je príbeh ochotníkov," prízvukuje režisér, ktorý opäť kombinuje prejav živých hercov s animáciou a vo filme aj sám vystupuje. Zo života hmyzu je podľa Švankmajera mizantropická hra. "Môj scenár túto mizantropiu len prehlbuje, tak ako sa prehlbuje podobnosť človeka s hmyzom a tejto civilizácie s mraveniskom. Tiež by sa nemalo zabúdať na posolstvo Kafkovej Premeny."



Úlohu pani Cvrčkovej stvárnila slovenská herečka Kamila Magálová. "Trošku som sa vrátila do detských čias, lebo to bola hra. Keď mi dali tie tykadlá a krídla, bola som tá Cvrčková, bolo to nádherné natáčanie z toho dôvodu, že sme sa hrali," komentovala účinkovanie vo filme pre náročných divákov Magálová, ktorá bola spolu so svojimi kolegami nútená hrať ochotníkov. "To bolo pre mňa tiež zaujímavé, lebo hrať zle je dosť ťažko, keď to človek nevie," dodala s úsmevom. V hlavných hereckých úlohách sa ďalej objavia Jaromír Dulava, Jan Budař, Jiří Lábus, Norbert Lichý a Ivana Uhlířová.



"Hercov vyberám podľa očí a podľa úst. V očiach sa zračí život človeka, čo prežil, a ústa vypovedajú o jeho agresivite, to sú dva dôležité prvky, na ktorých sú postavené moje filmy," prezradil Švankmajer. "Ten film je veľmi dobre vystavaný, ale je to skryté. V žiadnom prípade nejde o komerčný divácky film, je to autorský film, má zmysel pre nás, pre mňa, pre Jana, i keď sa v mnohom prekrývame, tak každý máme iný pohľad, preto to robíme, že nás to ešte trošku baví," zhodnotil pre TASR spoluprácu s Janom Švankmajerom jeho producent a dlhoročný spolutvorca Jaromír Kallista, ktorý so Švankmajerom spolupracoval aj na filmoch Lekce Faust (1994), Otesánek (2000) alebo Šílení (2005).



Hmyz, ktorý vznikol v koprodukcii spoločnosti Athanor, Českej televízie a PubRes otvorí vo štvrtok v Bratislave 25. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest.