Jánošíkove dni v Terchovej prvýkrát otvoria v jeho rodnej osade

Hlavným motívom 56. ročníka Jánošíkových dní, ktoré sa uskutočnia od druhého do piateho augusta, je podľa šéfdramaturga festivalu Petra Cabadaja slovo legenda.

Žilina 23. júla (TASR) – Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej sa prvýkrát začne v rodnej osade legendárneho slovenského zbojníckeho kapitána Jánošovia. V stredu prvého augusta v nej symbolicky otvoria Jánošíkov dom. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok v Žiline informoval starosta Terchovej Jozef Dávidík.



"Chceme rodisko Jánošíka viac spropagovať. Turisti si môžu z osady odniesť ako suvenír Jánošíkov dukát alebo kópiu jeho rodného listu. Dlhé roky sa o tom hovorilo, ale vlani sa nám podarilo kúpiť drevenicu, v ktorej je symbolicky Jánošíkov dom," povedal terchovský starosta.



Hlavným motívom 56. ročníka Jánošíkových dní, ktoré sa uskutočnia od druhého do piateho augusta, je podľa šéfdramaturga festivalu Petra Cabadaja slovo legenda. "Tohtoročné Jánošíkove dni budú v znamení 330. výročia narodenia svojho patróna Juraja Jánošíka, čomu zodpovedá aj ich celkový dramaturgický profil. Počas štyroch festivalových dní sa na siedmich pódiách v Terchovej predstaví takmer 1350 účinkujúcich zo Slovenska, Chorvátska, Česka, Poľska a Ukrajiny. To radí Jánošíkove dni medzi tri najväčšie festivaly na Slovensku," podotkol Cabadaj.







Súčasťou štvordňového programu bude výstava Martina Benku pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia, prezentácia ľudových remesiel, divadelné predstavenie Perinbaba v naštudovaní Terchovského národného divadla, "nový cirkus" Younak, premietanie filmov, nočné hranie či folklórstroj a ďalšie sprievodné akcie.



Tri podujatia medzinárodného folklórneho festivalu pripraví aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). "Výstavu pri príležitosti 50. výročia vzniku konského vozového sprievodu v Terchovej a sobotňajší detský program. Na nedeľňajšom galaprograme tradične oceníme aj folklórny súbor alebo združenie aktívne podporujúce ľudovú tvorbu. Terchová je výnimočná v tom, že ponúka možnosť ísť za kultúrou, ale aj do prírody. Na festivale sa združí veľa ľudí a môžu nájsť to, čo je pre nich zaujímavé. Pozývame všetkých, aby sa prišli zabaviť a podporiť ľudové tradície, ktoré sú v našom kraji stále živé," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Na Jánošíkových dňoch si podľa ich šéfdramaturga uctia aj 100. výročie vzniku Československej republiky, 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny a nebude chýbať ani pripomienka 50. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. "To všetko nerobíme samoúčelne. Výročia, o ktorých hovorím, majú prirodzenú prepojenosť s terchovskými reáliami a terchovskými osobnosťami. Terchová je výnimočná v tom, že dokáže prepojiť vlastné zdroje a vlastné udalosti s niečím, čomu sa hovorí celoštátny faktor a celonárodný fenomén," zdôraznil Cabadaj.



Doplnil, že osobitným je 50. výročie erbového programu - konského vozového sprievodu. "Oficiálne mal premiéru 18. augusta 1968 počas šiesteho ročníka Jánošíkových dní. Divácky atraktívny konský vozový sprievod s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch je odvtedy neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa medzinárodného festivalu. Ide o erbové podujatie Jánošíkových dní, ktorého 50. výročie vzniku dôstojne zarezonuje v rámci niekoľkých festivalových programov. Jedným z nich bude v piatok tretieho augusta predstavenie knihy Rok koňa fotografa Pavla Ďurča a publicistu Igora Váleka," dodal šéfdramaturg Jánošíkových dní.







Hlavným organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu je obec Terchová, spoluorganizátormi sú ŽSK a Krajské kultúrne stredisko v Žiline s finančným prispením Fondu na podporu umenia.