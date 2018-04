Zomrel spoluzakladateľ animátorského štúdia Ghibli Isao Takahata

Takahata je považovaný za jedného z najslávnejších a najuznávanejších tvorcov japonských animovaných filmov – anime.

Tokio 6. apríla (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel vo štvrtok Isao Takahata, spoluzakladateľ prestížneho japonského animátorského štúdia Ghibli. Takahata zomrel v jednej z tokijských nemocníc na rakovinu pľúc.



Takahata je považovaný za jedného z najslávnejších a najuznávanejších tvorcov japonských animovaných filmov – anime. Jeho tvorba sa vyznačuje veľkým žánrovým i štýlovým rozsahom. Väčšinu jeho filmov je možné označiť za drámy z reálneho prostredia. Na rozdiel od mnohých anime v Takahatových snímkach sa neobjavuje až toľko fantazijných prvkov.



Animátorské štúdio Ghibli založil Takahata v roku 1985 so svojím priateľom, animátorom Hajaom Mijazakim. Ich ambíciou bolo vypracovať sa na japonskú obdobu štúdia Disney.



Štúdio Ghibli produkovalo aj Takahatove najznámejšie filmy, pričom jeho posledný - The Tale of The Princess Kaguya - bol v roku 2015 nominovaný aj na prestížnu cenu Oscar, nezískal ju však.



Takahata je známy aj ako režisér seriálu Heidi, dievča Álp, ktorý vznikol v 70. rokoch podľa knihy švajčiarskej spisovateľky Johanny Spyriovej.