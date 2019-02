Japonský filmový festival v Bratislave otvorí Rodinný kurz prežitia

Prehliadka potrvá do 10. februára.

Bratislava 7. februára (TASR) - Japonský filmový festival v Bratislave štartuje vo štvrtok snímkou Rodinný kurz prežitia. V poradí 15. ročník podujatia organizuje v Kine Lumiére veľvyslanectvo Japonska v SR. "Organizujeme ho v rámci našich aktivít a snáh zameraných na prehĺbenie záujmu o Japonsko a pochopenie jeho kultúry Slovákmi," TASR o tom informovala Zuzana Ondrejková Želinská z japonského veľvyslanectva.



Festival organizovaný v spolupráci s Japan Foundation ponúkne štyri súčasné filmy, ktoré odrážajú rôznorodé aspekty života Japoncov od zábavy, animovaného fantasy cez drámu až po horor. Otváracím filmom je titul Rodinný kurz prežitia (2017). Rozpráva príbeh japonskej rodiny, ktorá sa jedného dňa rovnako ako celé jej okolie musí vyrovnať s tým, že naraz všetko, čo fungovalo na báze elektrickej energie, prestalo fungovať. Po úvodnom zvykaní si na život bez vymožeností moderného sveta prichádza nielen starosť o to, ako prežiť, ale tiež objavovanie svetlých stránok života bez prúdu.



V piatok 8. februára si diváci môžu pozrieť horor Sídlisko Kurojuri (2013). Mladučká Acuko sa spolu s rodičmi a malým bratom presťahuje. O sídlisku Kurojuri, kde sa byt nachádza, sa v škole dozvedá klebety o zjavovaní sa duchov. Spočiatku im nevenuje žiadnu pozornosť, no keď sa z protiľahlého bytu po smrti starého pána začnú ozývať zvláštne zvuky a správanie jej rodičov začne byť čoraz čudnejšie, uvedomí si, že s ich bytom predsa len nie je niečo v poriadku.



Farby života, Irodori (2012) je názov filmu o obchodnom úspechu trojice senioriek, založenom na pravdivom príbehu. Trojica dám, ktoré sa priatelia od detstva, žije v málo obývanej horskej oblasti prefektúry Tokušima. Jedného dňa sa rozhodnú zhmotniť svoj podnikateľský sen a začnú obchodovať s prírodnými dekoráciami pre gastroprodukty.



Záverečným filmom bude animovaná sci-fi snímka Stretnutia v Time of Eve (2010). V blízkej budúcnosti, dlho po vzniku pracovných robotov a krátko po stvorení androidov, sa Robotická etická komisia uzniesla, že sa ľudia majú k robotom správať ako k elektronickým spotrebičom. Z dôvodu ich ľudskej podoby však niektorých ľudí začínajú až nezdravo priťahovať. Rikuo bol vychovávaný tak, aby s androidmi zaobchádzal ako s užitočnými nástrojmi a nepovažoval ich za ľudské bytosti. Jedného dňa však nájde nejasný záznam v denníku Sammy (ich domáceho androida) a objaví zvláštnu kaviareň, v ktorej nik nerobí rozdiely medzi robotmi a ľuďmi.



Prehliadka potrvá do 10. februára. Všetky filmy sú uvádzané v japonskom jazyku s anglickými aj slovenskými titulkami. Projekcie sa začínajú o 18.00 h. Vstup je voľný.