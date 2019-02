Jarné Bratislavské jazzové dni ponúknu dva koncerty

Festival otvorí 15. apríla Alfa Mist, 25. apríla uvedie koncert Stanley Clark s kapelou.

Bratislava 26. februára (TASR) - Na jarných Bratislavských jazzových dňoch sa môžu fanúšikovia tešiť tento rok na dva koncerty. Festival otvorí 15. apríla Alfa Mist, 25. apríla uvedie koncert Stanley Clark s kapelou. Na oboch koncertoch sa predstavia aj slovenskí hudobníci, ich mená oznámi organizátor čoskoro.



Alfa Mist, multižánrový pianista a producent z Londýna, patrí medzi najväčšie hviezdy súčasného jazzu. Vo svojej hudbe mieša jazz s hip-hopom a soulom. Tento talentovaný inštrumentalista začínal ako producent hip-hopu a grime. Pri hľadaní inšpirácie narazil na nahrávky Milesa Davisa a HansaZ immera a zmenil smer, začal študovať hru na klavíri, ponoril sa do jazzu. Jeho unikátny zvuk spája filmovo nadýchaný jazz s alternatívnym hip-hopom, soulom, a atmosférickou filmovou hudbou.



Alfa Mist považuje za svoje veľké vzory mená ako Robert Glasper, Avishai Cohen či Herbie Hancock. Jeho album Antiphon kritici opísali ako modernú, kompletnú esenciu jazzu. Skladby zabodovali aj u fanúšikov, album má na YouTube viac ako 5 miliónov zhliadnutí, čo je pre jazzového hudobníka obrovský úspech.



V Bratislave bude Alfa Mist hrať na klávesoch, koncertovať bude so štvorčlennou kapelou. Sprevádzať ho bude Kaya Thomas – Dyke na basgitare, Jamie Leeming na gitare, John Woodham na trúbke a na bicích to bude Peter Adam Hill.



Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal, 25. apríla sa fanúšikovia môžu tešiť na koncert Stanleyho Clarka. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.