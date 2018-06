Jaromír Nohavica oslavuje 65. narodeniny

Jaromír Nohavica vystriedal viacero zamestnaní, pracoval ako robotník a knihovník, od roku 1981 je v umeleckom povolaní.

Bratislava 7. júna 2018 (TASR) – Pesničkár, skladateľ, textár, gitarista aj hráč na heligónke Jaromír Nohavica oslávi 65. narodeniny.



Jaromír Nohavica sa narodil 7. júna 1953 v Ostrave. Prvú pesničku zložil, keď mal osem. Od trinástich hrá na gitaru, sám sa naučil aj na iných nástrojoch. Diaľkovo vyštudoval Strednú knihovnícku školu v Brne, začal študovať na Vasokej škole baníckej, tú však nedokončil.



Vystriedal viacero zamestnaní, pracoval ako robotník a knihovník, od roku 1981 je v umeleckom povolaní. Začínal ako textár, spolupracoval so skupinami Atlantis, Noe, Majestic, písal texty pre Petra Němca, Věru Špinarovú a Mariu Rottrovú. On je autorom textu známeho hitu Lásko, voníš deštěm v podaní Marie Rottrovej, originálnu verziu She's Gone nahrala skupina Black Sabbath.



Prvé vlastné vystúpenie mal v marci 1982 na Folkovom kolotoči v Ostrave. V roku 1988 vyšla jeho prvá LP platňa Darmoděj. Ďalšími platňami boli Osmá barva duhy (1989), V tom roce pitomém (1990), Mikimauzoleum (1993), a Divné století (1996), za ktorú získal českú Grammy.



V roku 2000 nahral album Moje smutné srdce. Známa je jeho spolupráca s Karlom Plíhalom a so skupinou Čechomor. V roku 2002 hral hlavnú úlohu Jaromíra Nohavicu vo filme Petra Zelenku Rok ďábla. Za hudbu k tomuto filmu dostal spolu s Čechomorom a Karlom Holasom Českého leva za nejlepšiu hudbu.



V roku 2007 uviedli české médiá správu, že Nohavica spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou. Folkový pesničkár Petr Hutka nato reagoval tým, že v októbri 2007 nahral skladbu Udavač z Těšína.



Z jeho posledných hudobných nosičov to sú koncertný album Ikarus, vydaný 11. januára 2008 a live záznam na CD a DVD Jarek Nohavica v Lucerně, ktorý vyšiel 7. júna 2009.



Pri 20. ročníku udeľovania výročných cien českej Akadémie populárnej hudby Anděl 2010 bol 23. februára 2011 Nohavica vyhlásený za najúspešnejšieho mužského interpreta dvadsaťročia a získal ocenenie Anděl dvadsaťročia.



V júni 2012 vydal nový štúdiový album Tak mě tu máš a v máji 2013 výberovku s názvom Tenkrát. Mesiac na to vyšla v Poľsku jeho výberovka s názvom Kometa. Vo februári 2014 vyšlo CD+DVD Jarek Nohavica a přátelé, na ktorom je záznam koncertu z festivalu Noc plná hvězd 2012 v Třinci. V novembri 2017 vydal nový štúdiový album Poruba.



S rodinou býva v Ostrave, s manželkou Martinou má dve deti, syna Jakuba a dcéru Lenku. Je veľkým fanúšikom futbalového klubu Baník Ostrava, naspieval aj klubovú hymnu Baníčku, my jsme s tebou. Pri svojej tvorbe používa aj nárečie z Ostravska a okolia Tešína. Prezident Miloš Zeman mu 28. októbra 2017 štátne vyznamenanie, medailu Za zásluhy v oblasti umenia. V júni bude jubilant koncertovať v Bratislave, predstaví sa v sprievode Janáčkovej filharmónie Ostrava aj v klasickej zostave so spoluhráčmi Robertom Kusmierskim a Pavlom Plávkom.