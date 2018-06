Jazzový festival v Štiavnici prinesie hudbu na netradičné miesta

Festival Zvuk for Štiavnica 2018 prinesie hudbu do kaviarní, barov ale aj na Námestie sv. Trojice, Kostola sv. Kataríny či lapidária Starého zámku.

Banská Štiavnica 6. júna (TASR) - Banskú Štiavnicu rozozvučia od 21. do 24. júna tóny jazzu. Festival Zvuk for Štiavnica 2018 prinesie hudbu do kaviarní, barov ale aj na Námestie sv. Trojice, Kostola sv. Kataríny či lapidária Starého zámku.



Pomyselné dvere festivalu otvorí vo štvrtok v sakrálnych priestoroch Kostola sv. Kataríny spoločný projekt skladateľa, producenta a aranžéra Slava Solovica a speváčky Shiny zo skupiny Longital s názvom Analemma.



"Pokračovať sa bude v netradičných „štôlňových" priestoroch Libressobaru, kde sa na moment ocitneme v multižánrovom hudobnom svete vetrom rozviatych vlasov, piesku v topánkach, ale aj pestrofarebných indických ulíc či parížskych kaviarničiek hudobníčky vystupujúcej pod pseudonymom Nina Rosa," informoval za organizátorov Juraj Hoppan s tým, že po nej vystúpi poľské duo Backspace.



V piatok bude program pokračovať jazzovými raňajkami spolu s Ninou Rosa. Pripravila si set svojich obľúbených a zároveň menej známych jazzových songov. Na programe je koncert WoodPack Brothers spojený s workshopom.



Hudba zavíta aj do Kina Akademik, či Kostola sv. Kataríny, kde si budú môcť návštevníci vychutnať koncert pozostávajúci z tradičnej taiwanskej hudby i autorského repertoáru speváčky Wen-Hui Tsai či kompozícií slovenskej klaviristky Jany Bezek. "Večer sa pôjde na hrad. Konkrétne do lapidária Starého zámku. V jeho útrobách medzi hradbami sa predstaví zoskupenie Polajka s novinkou Exodus," dodal Hoppan. Pomyslenou bodkou za piatkovým večerom bude podľa jeho slov rakúske trio Elektro Guzzi.



Festivalové sobotné ráno bude patriť soulu, folku a rhytm & blues. Žánrom, ktorými sa prihovára mladá fínska speváčka Julia Palmu s umeleckým menom Adal. V Štiavnici vystúpi v sprievode kolumbijského hudobníka Hildera Branda, hrajúceho na 4-strunový venezuelský nástroj cuatro.



"V spolupráci s mestom Banská Štiavnica sme pre návštevníkov pripravili aj kvalitný hudobný program na Námestí sv. Trojice," podotkol Hoppan s tým, že ide o zoskupenie okolo cimbalistu Ľubomíra Gašpara. Druhým koncertom bude vystúpenie populárnych Preßburger Klezmer Band.



V Kultúrnom centre sa uskutoční koncert poľského zoskupenia Fala. Na festivale sa predstaví aj basklarinetista, saxofonista a skladateľ Ulrich Drechsler. Na Slovensko prichádza v sprievode klaviristu Simona Raaba a basgitaristky Judith Ferstl. Spoločne predstavia program s názvom „Krása nevyžaduje pozornosť".



"Na Starom zámku zahrajú Quintessence. Príjemnú hudobnú mozaiku dopĺňajú tóny ľudových nápevov či detských riekaniek. Túto pozoruhodnú hudobnú zmes predstavia známi slovenskí hudobníci okolo speváčky Lucie Lužinskej a Borisa Čellára," dodal Hoppan. Sobotnú noc v Kultúrnom centre vyplní mix klasickej hudby a elektroniky v podaní mladého argentínskeho producenta a multiinštrumentalistu Sebastiana Plana. V nedeľu sú na programe posledné jazzové raňajky a najkrajšie filmové melódie v originálnom prevedení Cinema String Trio.