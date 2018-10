Jeden svet privíta T. Snydera aj nominantku na Nobelovu cenu

Na festivale budú rezonovať témy ako vražda Jána Kuciaka, život Rómov na Slovensku, osud Olega Sencova vo väzení, utečencov v gréckych táboroch.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Vyše 60 hostí, režisérov, producentov, aktivistov, spisovateľov, historikov, sociológov, environmentalistov či reportérov privíta Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa vo štvrtok začína v Bratislave. Okrem filmového programu ponúka diskusie, masterclassy, prednášky. Na festivale budú rezonovať témy ako vražda Jána Kuciaka, život Rómov na Slovensku, osud Olega Sencova vo väzení, utečencov v gréckych táboroch. Hovoriť sa bude aj o pedofílii, anorexii či ochrane životného prostredia.



Hlavným festivalovým hosťom je Timothy Snyder, svetoznámy spisovateľ, historik, profesor na Yalovej univerzite, špecializujúci sa na dejiny strednej a východnej Európy. "V pondelok 15. októbra vystúpi v Aule Univerzity Komenského vo verejnej diskusii s názvom Cena slobody s Martinom M. Šimečkom. Bude hovoriť aj o tom, prečo krajná pravica povstáva z popola dejín, prečo politici ako Trump, Le Pen, Salvini, Okamura či Orbán získavajú na popularite a aké kroky krajín V4 ohrozujú demokraciu v našom regióne," TASR informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.



Na Jeden svet zavíta aj čerstvá nominantka na Nobelovu cenu za mier, poľská aktivistka Anna Alboth, ktorá dlhodobo žije v Nemecku. Jej meno sa spája najmä s projektom Civil March of Aleppo - "občianskym pochodom za Aleppo". Pochod sa mal začať v Nemecku, pokračovať cez Česko a ďalej až na Balkán a napokon cez Turecko do Sýrie. Trasa pochodu mala presne kopírovať cestu, ktorou musia prejsť utečenci zo Sýrie do Európy. Zúčastnilo sa na ňom asi 3000 ľudí zo 60 krajín. Jeho trasa sa napokon musela pozmeniť a bol predčasne ukončený. Annu to nesklamalo a hovorí, že cieľ bol splnený, lebo sa dostali až na sýrsku hranicu s Jordánskom. "Pravidelne pomáha v utečeneckých táboroch a na začiatku krízy, keď v Berlíne desiatky tisícov utečencov prespávali na zemi, si niekoľkých z nich nasťahovala domov k svojej rodine," priblížila Kizáková Annu Alboth. S aktivistkou sa bude v diskusii S utečencom v obývačke rozprávať riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová. Predtým si diváci budú môcť pozrieť oceňovaný dokument Európsky sen: Srbsko, ktorý zobrazuje zimu 2016, keď v teplotách klesajúcich pod mínus 20 stupňov prežívali tisíce utečencov a migrantov pod holým nebom po tom, čo krajiny ležiace pri balkánskej ceste zavreli hranice oni zostali uviaznutí ako v pasci v Srbsku.



Práve za film o migrácii, hoci z iného kúta sveta, získal v roku 2004 nomináciu na Oscara španielsky režisér Carlos Bosch. Na verejnom masterclasse na pôde Filozofickej fakulty UK premietne svoj nový film Zaľúbenci na dráte. V programe festivalu figuruje aj jeho snímka Kubánski rafteri, ktorá bola nominovaná na Oscara ako vôbec prvá katalánska produkcia. "Zaujímavosťou je, že Carlos Bosch sa ako reportér zúčastnil Nežnej revolúcie v Československu a za svoj dokument o nej získal ocenenie International Waves Award," pripomenula Kizáková.



Počas Jedného sveta sa uskutoční 20 besied s tvorcami filmov, ktoré budú nasledovať hneď po premietaniach v kinosálach, a ďalšia dvadsiatka samostatných sprievodných podujatí, medzi ktorými dominujú diskusie. Program 19. ročníka festivalu sa v hlavnom meste uskutoční od 11. do 16. októbra, v Košiciach od 15. do 18. októbra, následne poputuje do dvadsiatky slovenských miest.