Jiří Korn oslavuje 70 rokov

V druhej polovici 80. rokov sa bez neho nezaobišla žiadna televízna zábava.

Praha 18. mája (TASR) - Český popový spevák, tanečník a herec Jiří Korn oslávil v piatok svoje 70. narodeniny. V septembri sa v pražskej O2 Aréne pri príležitosti jeho jubilea uskutoční koncert s názvom 70 x vďaka.



Dnešní šesťdesiatnici si Korna pamätajú z konca 60. rokov ako člena rockovej skupiny Rebels, päťdesiatnici si ho pripomínajú ako basového gitaristu skupiny Olympic a potom sólového speváka, ktorý predstavoval mladého bonvivána a playboya v pesničkách Windsurfing a Gentleman.



V 90. rokoch bol u nás prvý, kto experimentoval s house music a v roku 2002 sa venoval u nás nezvyklej groove music v spolupráci s DJ-om Neom. Podľa spravodajského portálu iDNES.cz ide o zrejme najuniverzálnejšieho speváka, ktorého moderná česká pop music mala. Korn je navyše vynikajúcim tanečníkom a hercom.



Korn má vzácnu vlastnosť - je hudobníkom do partie. Spolu s ním stáli a padali dve obsadenia Rebels, v rokoch 1971 až 1973 ako spievajúci basový gitarista pomohol Olympicu v jeho najkrízovejších rokoch.



Dá sa o ňom povedať, že je majstrom duet. Najmä piesne, ktoré spieval v 80. rokoch s Helenou Vondráčkovou, prežili dodnes. Mnoho ľudí pozná ich spoločné piesne To pan Chopin, Slunce, Já půjdu tam a ty tam alebo Každá trampota má svou mez. Aj neskoršie dueto s Luciou Bílou Byl by hřích patrí k tomu najpopulárnejšiemu, čo kedy nahral.



Zmysel pre kolektívnu prácu z neho urobil tiež veľkú muzikálovú osobnosť. Málokto vie, že na konci 80. rokov skúšal muzikálovú kariéru vo Viedni, ale rešpekt doma si získal až v muzikáloch Karla Svobodu Dracula, Monte Christo a Golem. Účinkoval tiež v muzikáli Kvaska od Daniela Landu.



Muzikálové roly by asi len ťažko zvládal, keby zároveň nebol dobrým hercom. Len málokto môže povedať, že hral v toľkých trhákoch. U Korna sa to začalo rozprávkou Honza málem králem z roku 1977 a kulminovalo vo filmoch Anděl s ďáblem v těle a Anděl svádí ďábla, kde si zahral to, čo mu vždy sedelo najlepšie - kabaretnú hviezdu.



Hudobníkom do partie je aj v posledných rokoch, keď najviac pôsobí ako člen súboru 4TET. Precízny štvorčlenný súbor európskej úrovne, založený v roku 2002, sa špecializuje na zložité vokálne aranžmány klasických hitov aj pôvodných skladieb v neuveriteľne vitálnom prevedení. Korn tu spieva a cappella, takže sa zaobíde bez nástrojov, postačí mu len hlas. Korn v ňom našiel ideálne prostredie, v ktorom môže uplatniť svoj zmysel pre hudobný humor a brilantnú spevácku techniku.