Jozef Sedlák oslavuje životné jubileum v rodnej Bratislave

Bratislavský rodák Jozef Sedlák je pedagógom na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vedúcim Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM a pedagógom na VŠVU.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Jozef Sedlák zaplnil fotografiami priestory bratislavskej galérie Umelka. Na výstave Dvakrát živá fotografia sú okrem množstva veľkoplošných čiernobielych a farebných obrazov aj inštalácie z desiatok malých zarámovaných fotografií.



"Je to moja najväčšia výstava, aj taká hra na vizualitu. Prierezový výber rôznych cyklov spred nežnorevolučného i novodobého obdobia urobený špeciálne pre tento priestor. Tvorí ho reportážna fotografia, iluminografia, inštalácia, dokument s výtvarnou polohou aj konceptuálnym myslením, tiež postprodukčná manipulácia. Sú tam od stropu visiace päťmetrové pásy s piatimi veľkými fotografiami a obrovským počtom exponovaných lebiek, ktoré sú spestrené v rôznych variáciách časťami ľudského tela," uviedol pre TASR fotograf, ktorý z Kamennej sály Umelky vytvoril kostnicu.



Úsmevné sú jeho cykly z čias neslobody o odvádzaní brancov na základnú vojenskú službu aj prijímania nových vojakov - bažantov mazákmi v sérii Povýšenie. Druhú časť tohto cyklu tvoria fotografie pred washingtonským pamätníkom amerického prezidenta Abrahama Lincolna ako turistický rituál vizuálneho povýšenia.



Vtipný projekt Kolektívne zjednotenie je z roku 1986. Nahliadnutie do zábavy hendikepovaných v ústave sociálnej starostlivosti dokumentuje cyklus Karneval (1989). Okrem mnohých portrétov, aj v podobe priestorových objektov, je tam cyklus Hyperinteriorita (2017), podľa ktorého nazval výstavu Dvakrát živá fotografia. V ňom autorské dokumentárne fotografie digitálne manipuloval do novej farebnej výslednej a pre diváka záhadnej podoby.



"Ak sa slovo filozofia vo vzťahu k umeniu inflačne nadužíva, u tohto autora je pomenovanie filozof fotografie na pravom mieste. A to v projektívno-praktickom, teoreticko-realizačnom aj v pedagogicko-organizačnom zmysle. Sociálnosť a kritickosť nie je len jedným z najsilnejších motívov jeho tvorby, ale zjavuje sa cez sebareflexiu média fotografie – premenou čiernobieleho sveta postprodukčnou farebnou manipuláciou. Nie je únikom do postfaktického sveta, ale pokračovaním jeho ľudských a fotografických vízií – živej viery," hodnotí autorovu tvorbu kurátor výstavy Marián Paukov.



Bratislavský rodák Jozef Sedlák (1958) ukončil štúdium umeleckej fotografie na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (1984). Od roku 2006 je interným pedagógom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave, je vedúci Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM a externým pedagógom na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa organizovaniu tvorivých dielní a výstav. Získal ocenenia na výtvarnom festivale v Budapešti (1990), na Bienále voľného výtvarného umenia v SR (2010) a Cenu Slovenskej výtvarnej únie (2010). Okrem európskych krajín prezentoval tvorbu v Japonsku, USA a inde.



Výstava je v rámci festivalu Mesiac fotografie a potrvá do 20. novembra.