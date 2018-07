Jubilejný 10. ročník Cibula Festu ponúkne pravú festivalovú zábavu

Organizátori očakávajú najsilnejšiu účasť zo všetkých doterajších edícií.

Bratislava 18. júla (TASR) - Alphaville, Horkýže slíže, No Name, Gladiator, Kollárovci, Jelen, Žlutý pes, množstvo festivalových aktivít, stanové mestečko s plným servisom, Ladies zóna a mnoho ďalších príjemných možností vyžitia. To je len časť z toho, s čím prichádza tohtoročný, už 10. ročník najväčšieho multižánrového česko-slovenského open air festivalu Cibula Fest.



Každoročne sa v pohraničnom pásme na letisku v Holíči stretne viac ako 10.000 fanúšikov festivalovej zábavy, aby spoločne oslávili sviatok česko-slovenskej hudobnej scény na festivale Cibula Fest. Jubilejný ročník, ktorý svoje brány otvorí už vo štvrtok 19. júla a bude trvať až do nedele 22. júla, nebude výnimkou.



Organizátori očakávajú najsilnejšiu účasť zo všetkých doterajších edícií. Aj preto sa rozhodli priniesť ešte viac zábavy, ešte lepší servis a ešte viac vyžitia, ako po minulé roky. „Každý festival sa rokmi formuje a profiluje. Cibula Fest je tu pre ľudí už desiaty rok a teší nás, že záujem ľudí neustále stúpa. Aj preto je nevyhnutné, aby sme sa stále posúvali ďalej, počúvame našich návštevníkov a aj na základe ich poznatkov sa snažíme stále zlepšovať. Výnimočnosť tohto podujatia v tomto regióne je nesporná a chceme si ju uchovať,“ povedal pre médiá organizátor Cibula Festu Vladimír Chrenka.



Okrem zväčšeného komfortu budú pre návštevníkov pripravené aj aktivity, akými sú napríklad Strom želaní, živé Človeče nehnevaj sa, bodyzorbing, či možnosť vytvoriť si vlastné tričko. Pre dámy je navyše pripravená oáza pokoja, odpočinku a krásy uprostred festivalu, o ktorú sa postarala známa kozmetická značka, kde môžu nabrať sily, pobaviť sa s kamarátkami a pritom všetkom sa o ne postarajú štylistky, ktoré im vytvoria trendy festivalové líčenie a účes. Servis v stanovom mestečku bude tiež omnoho lepší, ako v minulosti.



„Navýšili sme počet toaliet, návštevníkom bude k dispozícii minimarket, rôzne zábavné aktivity, nonstop camping bar a posilnili sme tiež zásoby vody,“ dodal Chrenka.



TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš