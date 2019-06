Jubilejný festival Dotyky a spojenia navštívilo zhruba 13.500 divákov

Festival Dotyky a spojenia je výberovou nesúťažnou prehliadkou inscenácií, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulej sezóne.

Martin 26. júna (TASR) – Inscenácie a programy 15. ročníka divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine navštívilo od 17. do 22. júna zhruba 13.500 divákov. TASR o tom informoval PR manažér Slovenského komorného divadla (SKD) Martin Tibor Kubička.



"Z dôvodu nepriaznivého počasia sme nemuseli rušiť ani presúvať žiadnu z produkcií na veľkom pódiu na Divadelnom námestí. V náhradnom priestore sme odohrali iba dve predstavenia pouličného divadla. Aj vďaka tomu sa prišlo pozrieť na program v exteriéri viac ako 10.000 divákov a takmer 3500 divákov videlo inscenácie v Národnom dome, Štúdiu SKD a netradičných nedivadelných priestoroch v rámci mesta," doplnil Kubička.



Patrónkou 15. ročníka festivalu bola rodáčka z Turca, herečka Emília Vášáryová. Na festivale, ktorého organizátorom je SKD Martin, sa predstavilo 29 divadiel z desiatich slovenských miest. Podujatie ponúklo 30 divadelných inscenácií a 17 verejných diskusií o divadle.



Riaditeľ SKD Martin František Výrostko pripomenul, že v hlavnom programe videli diváci v Národnom dome a Štúdiu SKD 14 inscenácií. "Po technickej stránke dopadli naozaj veľmi dobre, aj keď nápor na našich pracovníkov bol enormný. Ale ako každý rok, divadlo funguje počas festivalu naozaj 24 hodín. Takže ďakujem všetkým zamestnancom, ale aj hosťujúcim súborom, ktoré boli tolerantné počas prípravy predstavení. Ďakujem aj stabilným dobrovoľným pracovníkom. Staronovým aj úplne novým," povedal Výrostko.



Festival Dotyky a spojenia je výberovou nesúťažnou prehliadkou inscenácií, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulej sezóne. Delí sa na viacero častí - hlavný program, program pre deti a mladých divákov a diváčky. Súčasťou sú inscenácie poslucháčov vysokých umeleckých škôl (VŠMU, Akadémia umení), pouličné divadlo či večerné produkcie, ktoré organizátori uvádzali zadarmo každý festivalový deň na pódiu na námestí pred martinským divadlom.



Podľa riaditeľa SKD bola súčasťou festivalu aj kritická platforma – diskusia kritikov a teoretikov s tvorcami inscenácií. "Kritické platformy boli napínavé, zaujímavé, povzbudzujúce. Veľmi nás potešilo, že takmer všetci v rámci kritickej platformy hodnotili martinské divadlo po umeleckej stránke veľmi vysoko. Dokonca hodnotitelia zo zahraničia sa vyjadrovali, že martinské divadlo by mohlo zaradiť do programu aj tri svoje predstavenia. To bola veľká poklona z pohľadu umeleckého hodnotenia našej uplynulej sezóny," podotkol Výrostko.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.