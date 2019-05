VIDEO:K Štefánikovej storočnici zverejňujú tvorcovia prvé zábery filmu

Bratislava 3. mája (TASR) - Boj s lavínou a zúrivou víchricou počas prvého výstupu k observatóriu na Mont Blancu, havária pri leteckom súboji v Srbsku, fotografovanie so snúbenicou v prútených kreslách aj posledné zamávanie na rozlúčku predtým, ako nasadá v Taliansku do dvojplošníka Caproni. Pri príležitosti 100. výročia od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika prinášajú tvorcovia nového slovensko-českého trikového filmu Cesta do nemožna prvé zábery z dobrodružnej snímky o, ktorá sa práve dokončuje.TASR informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.

M. R. Štefánik vo filme Cesta do nemožna from KFM on Vimeo.

Režisér a animátor filmu Noro Držiak hovorí, že Štefánik za sebou zanechal značný archív materiálov, záznamov, fotografií:Hoci Štefánik zomrel v mladom veku ako 38-ročný, stihol precestovať celý svet - od Brazílie, Nového Zélandu cez Maroko, Sibír až po Niagarské vodopády a Japonsko, šesťkrát vystúpil na Mont Blanc. Stal sa občanom Francúzska, prorokom medzi domorodcami v Turkistane ana Tahiti.prezradil Držiak. Jeho trikový film podľa skutočných udalostí sa bude odohrávať naprieč kontinentmi. Kombinuje živú hereckú akciu s digitálnou animáciou vytvorenou v štúdiu a s dokumentárnym archívom. Hrdinov snímky stvárnili herci, filmári ich pomocou animácií vložili do štylizovaného výtvarného sveta, ktorý čerpá inšpiráciu v kolorovaných starých fotografiách, art decu, ale aj v 3D a dokáže byť moderný vo filmovom výraze.dodala Kizáková.Cesta do nemožna má podľa nej ambíciu bez zbytočného pátosu a glorifikácie dodať Štefánikovi ľudský rozmer, vykresliť jeho charakter a aj modernou vizuálnou formou ho priblížiť mladému divákovi. V predpremiére sa predstaví počas 27. ročníka Art Film Festu v Košiciach (14. - 22. 6.) a do kín sa dostane na jeseň.Tvorcovia filmu pripravili pre RTVS dvojdielny dokument Milan Rastislav Štefánik, ktorý odvysiela Dvojka v sobotu 4. mája. K jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín sa v ňom podrobnejšie vyjadrujú slovenskí, českí a francúzski historici.vysvetlil producent Michael Kaboš.