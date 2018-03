K vlaňajším úspechom Divadelného ústavu patria dve ocenené knihy

Organizácia patriaca pod Ministerstvo kultúry SR pri základnom rozpočte 1.215.748 eur ukončila rok 2017 s hospodárskym výsledkom 250 eur.

Bratislava 16. marca (TASR) – Divadelný ústav (DÚ) v Bratislave za minulý rok splnil všetky plánované činnosti v oblasti mapovania a výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku i aktivít doma a v zahraničí. Na piatkovom verejnom odpočte činnosti a hospodárenia to konštatovala jeho riaditeľka Vladislava Fekete.



Organizácia patriaca pod Ministerstvo kultúry SR pri základnom rozpočte 1.215.748 eur ukončila rok 2017 s hospodárskym výsledkom 250 eur. Z rozpočtu tretina išla na platy 39 zamestnancov a ostatné financie na prioritné projekty, prevádzku a činnosť.







"Z rôznych inštitúcií a od sponzorov sme získali financie na ďalšie projekty. Výstupy viacerých z nich budú vydané v tomto roku. Za publikáciu Milan Čorba sme dostali ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska a za prekladovú knihu o nemeckej divadelnej réžii druhé významné ocenenie," uviedla riaditeľka.



DÚ vydáva publikácie vo viacerých edíciách a časopis Kod, ktorý mal vlani desaťročné jubileum. Na prízemí svojho sídla má ústav vlastnú predajňu, kde je divadelný sortiment aj od iných vydavateľstiev. Tiež distribuuje svoju produkciu do kníhkupectiev aj ponúka na festivaloch a iných podujatiach, ktoré organizuje. Má ojedinelú knižnicu špecializovanú na teatrologickú literatúru, divadelné hry, zborníky, periodiká, záverečné akademické práce a výberovú divadelnú zahraničnú literatúru. Jej fond obsahuje 46.941 knižničných jednotiek. Vlani nadobudla 380 kníh, z toho darom 322, kúpou 28 a výmenou 30. Odoberá a využíva tuzemské i zahraničné odborné periodiká. Počet nadobudnutých periodík predstavuje 33 titulov, z toho 16 slovenských a 17 zahraničných.







Súčasťou DÚ je platforma nového divadla a novej drámy Štúdio 12. Vlani v ňom organizovali 110 podujatí. Medzi nimi Noc divadiel alebo festival Nová dráma/New Drama s deviatimi súťažnými inscenáciami a pestrým programom, na ktorom bolo 60 domácich a 38 zahraničných hostí. Po prvý raz prišli divadelníci z Japonska a Číny. Okrem iných aktivít pre verejnosť ústav pravidelne organizuje výstavy. Minulý rok pripravil desať nových. Z nich Fenomén Bednárik, ale aj staršie putujú po slovenských mestách.







"Pre nás aj verejnosť je dôležitý vývoj informačného systému, ktorý úzko súvisí s digitalizáciou kultúrneho dedičstva. Digitalizáciu chceme využiť aj pre pripravované virtuálne múzeum divadelnej kultúry. Súvisí to aj s výskumom, keďže sme výskumné pracovisko akreditované ministerstvom školstva," uviedla pre TASR Fekete.