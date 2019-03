Kapely O.B.D. a Karpina idú na spoločné turné

Obe kapely hrajú príbuzné hudobné žánre, no každá ich poňala celkom inak.

Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenské skupiny O.B.D. a Karpina pripravujú spoločné turné. Dve kultové kapely sa na jednom pódiu stretnú po prvý raz vo svojej histórii. "Sľubujú nielen kvalitné koncerty, ale aj fantastickú šou," informovala o tom TASR za organizátorov Eva Sládková. Na spoločnej koncertnej šnúre, ktorá sa začína 15. marca, zaznie podľa nej pár noviniek, no predovšetkým najväčšie hity - od O.B.D. nebudú chýbať napríklad legendárne Komáre a od Karpiny skladba Prievidza.



Obe kapely hrajú príbuzné hudobné žánre, no každá ich poňala celkom inak. Napriek tomu, že skupiny sú na scéne dlhé roky, vybudovali si vernú fanúšikovskú základňu a poznajú sa dlho, na jednom pódiu budú spolu stáť po prvý raz. "Poznáme sa asi 25 rokov, dlho sme mali dokonca vedľa seba skúšobňu v bratislavskom Ružinove. Na spoločné turné sme sa však odhodlali až teraz. Nápad vznikol asi pred dvoma rokmi, keď sme spolu išli na koncert kapely Helloween," vysvetlil genézu spoločných koncertov frontman O.B.D. Roman "Galo" Galvánek, ktorý si myslí, že obidve kapely sú si mentálne veľmi blízke: "Iba forma nášho prejavu je iná. Osobne mám hudbu Karpiny rád, najmä ich recesistické texty."



Karpina sú rockeri so svojským zmyslom pre humor. V tomto duchu má vyzerať aj pripravovaný koncert - pyrotechnická šou a veľa zábavy. "S chalanmi z O.B.D. sa vnímame už poriadne dlhý čas. Sú to rockeri rovnako ako my. Mňa na nich baví to, že majú pestrú tvorbu a že majú aj dychovú sekciu, nie sú len taká obyčajná klasická skupina. Podarilo sa im urobiť niekoľko zaujímavých hitov s hosťami, ktorí oživili ich tvorbu a spestrili prejav kapely," vyznal sa spevák skupiny Karpina Peter Deák.



Spoločné turné sa začína 15. marca a je rozdelené na jarnú a jesennú časť. V jarnej časti sa počas marca a apríla zastavia v Košiciach, Žiline, Svidníku, Banskej Bystrici, Prešove a Považskej Bystrici.