Karel Gott odkazuje do Košíc: Vždy sa na Slovensko teším

Bratislava 13. januára (TASR) – Fenomenálny spevák Karel Gott, 42-násobný československý a český zlatý slávik, sa predstaví 24. januára na koncerte v Košiciach. Na vystúpenie do Steel arény si pozval hostí, speváčku Martu Kubišovú a vokálnu á capella formáciu Fragile. Sprevádzať ich bude Pavel Větrovec Band.



„Vždy sa na Slovensko veľmi teším, moji fanúšikovia sú vo všetkých vekových kategóriách, ženy aj muži. Je to skvelý pocit, keď vidím, ako ľudia spievajú pesničky spolu so mnou,“ odkazuje fanúšikom maestro.



Karel Gott je jednou z najvýznamnejších postáv nielen českého hudobného sveta. Svoju dráhu odštartoval koncom 50. rokov účasťou v amatérskych súťažiach, ktoré viedli k jeho prvému angažovaniu v kaviarni Vltava od roku 1958. O päť rokov neskôr prichádza jeho zlomový rok, kedy vychádza jeho prvý hit, Oči sněhem zaváté, ale taktiež prvýkrát víťazí v ankete Zlatý slávik za rok 1963. V nasledujúcich rokoch sa čoraz viac presadzuje a jeho popularita rapídne narastá, a to nielen v Československu, ale i v cudzine, predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách. Viac ako úspešný štart kariéry Karla Gotta v šesťdesiatych rokoch uzatvára vydanie albumu Vánoce ve zlaté Praze, ktorý dodnes odborníci považujú za jeden z najlepších vianočných albumov vôbec.



Počas ďalších desaťročí sa aj vďaka množstvu hitov stáva najúspešnejším spevákom na scéne, čo je podčiarknuté aj desiatkami ocenení Zlatý slávik, TýTý, alebo niekoľkých zlatých a platinových platní od vydavateľstva Supraphon či Zlatou ihlicou od firmy Polydor. V priebehu speváckej kariéry absolvoval nespočetné množstvo koncertných vystúpení prakticky vo všetkých európskych krajinách, USA, Kanade, Číne, Austrálii alebo Japonsku. Jeho diskografia obsahuje viac ako tri stovky albumov a kompilácií, celkový predaj platní siaha k tridsiatim miliónom nosičov. Jeho najnovší štúdiový album s názvom Ta pravá vyšiel v júni 2018.



Vzácnou hosťkou na koncerte bude speváčka Marta Kubišová. Speváčka vyhlásila, že po dovŕšení 75 rokov skončí spevácku dráhu. V deň 75. narodenín 1. novembra 2017 odspievala v rodných Českých Budějoviciach posledný koncert svojho rozlúčkového turné s názvom Marta Naposledy. Výnimočne prijala pozvanie Karla Gotta. Východniari sa majú na čo tešiť.