Karel Gott predstavuje duet s dcérou Charlotte Ellou

Bratislava 3. mája (TASR) – Karel Gott prichádza s novinkou, ktorá dostala názov Srdce nehasnou, ktorú nahral v duete s dcérou Charlotte Ellou. Jej autormi sú frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo a Petr Harazin zo skupiny Nebe. V Krajčovom prípade je to prvá skladba, ktorú zložil pre iného interpreta než pre svoju skupinu Kryštof. V nahrávke účinkuje skupina v zložení Richard Krajčo, Lukáš Chromek, Roman Vícha, Petr Harazin a Nikolaj Arichtev, spoluúčinkuje sláčikový Unique Quartet. Zároveň s novinkou vznikol aj pôsobivý videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„Bola to výzva. Nikdy som pre nikoho iného neskladal, a preto som sa dokonca aj trochu bál. Každá pieseň je pre mňa totiž taký malý klenot a ja som si hovoril, že Karel by si zaslúžil jeden taký ,vybrúsený‘. A o to sme sa s pokorou všetci pokúsili. Vznikla spoveď zrelého múdreho muža, otca, ktorý už vie, čo sa chystá. Bol som rád, že sa Karlovi i Charlottke pesnička páčila, a verím, že sa zapáči aj fanúšikom. Zaspievali ju totiž nádherne a vložili do nej veľké emócie,“ uviedol pre médiá Krajčo.



„Po dvoch rozprávkových duetoch s Charlottkou pre nás Richard Krajčo napísal prvú spoločnú pieseň, po akej som už dlhšiu dobu túžil. Nesie v sebe hĺbku a energiu rozpravy medzi otcom a jeho dospievajúcou dcérou. Richard úplne presne vystihol silu myšlienky odovzdať v piesni mojej dcére pohľad na životné situácie, ktoré ju môžu tiež postretnúť. Som hrdý na to, s akým nasadením a profesionalitou Charlottka pieseň naspievala,“ dodal Karel Gott.



K nadchádzajúcemu významnému životnému jubileu najúspešnejšieho českého speváka (*14. júla 1939) populárnej hudby vydáva Supraphon hneď dve špeciálne kolekcie, mapujúce najobľúbenejšie piesne z priebehu šiestich dekád jeho oslnivej hudobnej kariéry.



Pripravované výberovky vyjdú v dvoch kompletoch: GOTT 80/ 80 – Největší hity 1964 – 2019 na 4CD a zároveň v exkluzívnom 15CD Boxe pod názvom KAREL GOTT SINGLY – 300 písní z let 1962–2019.



Vďaka bohatej kariére podávajú oba hudobné komplety jasný dôkaz o tom, ako Karel Gott bol a stále je dôležitý pre českú hudobnú scénu. Hudobný darček pre všetkých priaznivcov Karla Gotta vyjde presne mesiac pred jeho osemdesiatkou – teda 14. júna. Bude obsahovať aj nový singel Srdce nehasnou.