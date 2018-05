Karel Gott vydá nový štúdiový album Ta pravá

Nahrávky na nový album sa nerodili ľahko. Vznikali totiž dlhých päť rokov.

Bratislava 22. mája (TASR) – Karel Gott pripravuje nový štúdiový album. Ponesie názov Ta pravá a ponúkne tucet piesní, ktoré budú mixom popovej klasiky a štandardov, ktoré chcel Karel Gott nahrať už dávnejšie, v priebehu rokov na ne nezabudol a teraz prišla pravá chvíľa, aby sa dostali na album po boku titulnej piesne, ktorú maestrovi „na telo“ napísal spevák a skladateľ Marek Ztracený. V predaji bude od 8. júna.



Nahrávky na nový album sa nerodili ľahko. Vznikali totiž dlhých päť rokov. Karel Gott k tomu uviedol: „Začali sme nahrávať v roku 2013, ale potom po dvoch rokoch prišiel nečakaný a veľmi veľký zdravotný problém, preto som musel nedobrovoľne prerušiť svoju prácu. Keď som bol neskôr z najhoršieho vonku, nasledovalo dlhšie liečenie a už som vlastne ani nepočítal s tým, že by som sa k nahrávaniu vrátil. Ale keď som na tom bol zdravotne oveľa lepšie, usporiadal som pár menších, v podstate komorných vystúpení. A počas nich som na svoje príjemné prekvapenie zistil, že to ide. A dokonca výborne. Vybral som sa teda znovu do štúdia ORM a v nahrávaní som pozvoľna pokračoval. Predsa len mi moja choroba priniesla ďalšiu životnú skúsenosť, a to, že sa v mojich nových nahrávkach premietla radosť z návratu.“



Medzi 12 skladbami našli svoje miesto výrazné, nestarnúce songy: You'll Be In My Heart, Can't Take My Eyes Off You, When I NeedYou či Hot Stuff. Českými textami ich opatrili osvedčení autori, sú nimi Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman, Michael Prostějovský a Miloš Skalka. Prekvapením môže byť prvá spolupráca s pesničkárkou Radůzou, ktorá prebásnila pesničku If Tomorrow Never Comes zo spevníka Gartha Brooksa, veľkej hviezdy modernej americkej country music.



K titulnej piesni Ta pravá vzniká v týchto dňoch zároveň videoklip v réžii Martina Paseckého, ktorý režíroval i starší klip k duetu Karla Gotta a Petra Koláře To jenom láska zastaví čas. Vizuálne stvárnenie piesne Ta pravá bude originálnym ohliadnutím za úspešnou a bohatou kariérou Karla Gotta, ktorá stále pokračuje. Jedným z miest, kde videoklip vzniká, je i legendárny priestor pražskej Lucerny, miesto neodmysliteľne späté s históriou českej populárnej hudby. Vo videoklipe sa objaví i autor piesne Marek Ztracený.



„Tá pravá môže byť žena, láska, pieseň, chvíľa, doba, nálada i album… jednoducho dosaďte si to, čo je pre vás momentálne to pravé,“ odkazuje Karel Gott poslucháčom svojho novinkového albumu.



