Do kín sa chystá nová slovenská romantická komédia Šťastný nový rok

Karlove Vary 30. júna (TASR) – Do kín sa koncom roka chytá nová slovenská romantická komédia s názvom Šťastný nový rok. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových varoch ju predstavil režisér Jakub Kroner.



Kroner priblížil, že snímka hovorí o hľadaní lásky, ktorá môže do života človeka vstúpiť v každom veku, pričom daný motív sprostredkováva divákovi očami štyroch žien.



V hlavných ženských úlohách sa predstavia Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Antónia Lišková a Gabika Marcinková. Staršie ročníky zastupujú Emília Vášáryová a Jiří Bartoška. Zo zvučných mien sa vo filme objavia tiež Tomáš Maštalír, Ján Koleník, Marek Majeský a Jakub Prachař.



„Pre mňa je to obrovská česť a skvelá skúsenosť, že som mohol robiť s týmito hercami. Pre mňa sú tu zozbieraní najlepší herci a herečky z Česka a Slovenska. Volám ich Avengeri,“ povedal pre TASR Kroner s odvolaním sa na superhrdinov z marvelovského komiksu The Avengers.



Karlovarský festival hostil mnohých zo spomínaných domácich hercov. Pamätníčkou festivalu je Emília Vášáryová, ktorá rada spomína na 70. a 80. roky, kedy na festivale získala niekoľko ocenení.



“Bola to veľká sláva. Vždy sa našiel dôvod prísť aj do Karlových Varov. Dokonca v roku 1991 som bola na tomto festivale v porote. V tom čase som sa stretla s kolegami, ktorí emigrovali, napríklad s pánom režisérom Jasným a s pánom Formanom. Boli to nádherné a dojímavé chvíle s tými, ktorí žili vonku a veľmi som si to užila,” uviedla Vášáryová.



Film s hviezdnym obsadením, ktorý sa natáčal v Tatrách, má mať premiéru 5. decembra.