Katarína Hasprová získala nomináciu na cenu Thálie

Bratislava 31. januára (TASR) – Známa slovenská herečka a speváčka Katarína Hasprová získala nomináciu na výročné ceny Thálie 2017 v kategórii muzikály. Oznámila to v utorok popoludní v Prahe odborná porota tohto ocenenia. Víťazi kategórií si ocenenia v jubilejnom 25. ročníku prevezmú 24. marca v pražskom Národnom divadle počas slávnostného galavečera.



V muzikálovej kategórii tvoria trojicu nominovaných žien Lucie Bílá za hlavnú postavu v muzikáli Sestra v akci, ktorý uvádza pražské Hudobné divadlo Karlín, Natália Grossová za muzikál Ples upírov v Goja Music Hall. Treťou nominovanou je práve Katarína Hasprová za postavu pani Danversovej v muzikáli Rebecca, ktorý mal premiéru 9. marca 2017 v ostravskom Národním divadle Moravskoslezském, Divadlom Jiřího Mirona.



„Mám z toho veľkú radosť,“ uviedla pre TASR pri návrate z vyhlásenia nominácií Katarína Hasprová a dodala: „Tá radosť je o to väčšia, lebo postava pani Danversovej je veľmi zaujímavá a zároveň náročná po speváckej a hereckej stránke, o to viac ma to teší.“



Cena Thálie je ocenenie, ktoré udeľuje Herecká asociácia od roku 1993 najlepším divadelným hercom a spevákom. Výročné ceny sú udeľované v štyroch hlavných kategóriách činohra, opera, opereta a muzikál, štvrtou je balet a pantomíma, osobitne pre mužov a pre ženy. Zároveň sú udeľované aj ceny za celoživotné majstrovstvo aj za výrazný výkon mladého umelca do 33 rokov. Hlavným zámerom ceny Thálie je zvyšovať prestíž českého divadelného umenia a zároveň popularizovať umelcov.