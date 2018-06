Katarína Knechtová má tvorivé obdobie: Predstavila novinku Svety

Katarína aktuálne skladá nové piesne, jednak pre seba, ale aj na nový album Lucie Bílej.

Bratislava 4. júna (TASR) - Speváčka, skladateľka a textárka Katarína Knechtová prichádza s novou skladbou Svety. Úspešná hudobníčka odpremiérovala novinku v speváckej súťaži Česko Slovenská SuperStar, kde je členkou štvorčlennej poroty. Skladbu produkoval Randy Gnepa, hudbu aj text má na konte samotná Katarína. K skladbe už stihla nakrútiť aj videoklip.



"Keďže som chcela, aby pieseň mala tanečnejší charakter, voľba produkcie padla na môjho hudobného brata Randyho Gnepu, skladbu som nahrávala v Studiu 7, ktoré je mojím domovským štúdiom. Skladba je o svetoch v nás. O svete, ktorý prežíva každý z nás v sebe, a svet, aký žijeme navonok. O tom, že ľudská duša je nekonečnou krajinou, v ktorej je možné úplne všetko. Každý prežíva svoj vnútorný svet, ktorý je často v konflikte s tým vonkajším, reálnym a ľudia sa často boja ísť za svojim vnútorným pocitom,” uviedla pre médiá Knechtová.



Speváčka je jedinou ženskou zástupkyňou v porote súťaže Česko Slovenská SuperStar, v nej novinku aj premiérovo uviedla. "Je prekvapením aj pre mňa, že mám také tvorivé obdobie. Myslela som si, že nebudem nič stíhať, že nebudem mať chuť a energiu robiť nové veci, ale je to presne naopak. Inšpiráciou pre mňa bolo presne všetko to, čím som si prešla za posledný polrok. A veľký význam pre mňa mala energia mladých ľudí, ktorými som obklopená v Superstar,” dodala Knechtová.







K novému singlu stihla nakrútiť aj emotívny videoklip. Nakrúcal sa v ruinách starej opustenej budovy v Bratislave. Účinkujú v ňom herci aj neherci, medzi nimi Branislav Altus, Barbora Andrešičová, Bronislava Kováčiková, Maroš Laurinec či Juraj Očenáš.



"Námet som si napísala sama. Scenáristicky ho spracoval a réžie sa ujal Martin Kazimír, s ktorým som už spolupracovala pri videoklipe k singlu Naveky. Hlavným kameramanom klipu je Mário Ondriš. Klip ma celistvý príbeh, sníma vnútorné konflikty šiestich postáv, ktoré prežívajú svoje vnútorné svety, túžia po niečom, ale nevedia alebo boja sa to často navonok prejaviť,” doplnila speváčka.



Katarína aktuálne skladá nové piesne, jednak pre seba, ale aj na nový album Lucie Bílej. Leto má nabité koncertmi a teší sa na festivaly. Na jeseň pre fanúšikov chystá prekvapenie v podobe zaujímavých koncertov.



TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.