štvrtok, 25. júl 2019, 19.30

TRUMPET TUNE

ROMAN GRYŃ (trúbka) / PL

BOGDAN NARLOCH (organ) / PL

J. Clarke, J. S. Bach, C. Franck, V. Vavilov, F. Chopin, K. Kurpiński



štvrtok, 1. august 2019, 19.30

ORGAN AND EARLY MUSIC

PETRA NOSKAIOVÁ, spev / SK

FRANTIŠEK BEER, organ / SK

CUORE BAROCCO / SK

D. Buxtehude, J. S. Bach, C. Franck



štvrtok, 8. august 2019, 19.30

BACH AND FRENCH MUSIC

JEAN-CHRISTOPHE GEISER / CH

J. S. Bach, L. J.-A. Lefébure-Wély, L. Vierne



štvrtok, 15. august 2019, 19.30

L´ORGANO VIRTUOSO

GIAMPAOLO DI ROSA / IT

J. S Bach, F. Liszt, G. Di Rosa, R. Schumann, D. del Puerto



štvrtok, 22. august 2019, 19.30

L´ORGANO INTERNAZIONALE

WILLIBALD GUGGENMOS / DE

A. Claussmann, T. Pikethy, J. S. Bach, A. Tremblay, O. Messiaen, L. Vierne

štvrtok, 29. august 2019, 19.30

THE SOUND OF NORWAY

HALGEIR SCHIAGER / NO

J. S. Bach, J. G. Schneider, R. Schumann, G. Merkel, K. M. Karlsen



štvrtok, 5. september 2019, 19.30

ORPHEUS

JÜRGEN WOLF / DE

N. de Grigny, J. S. Bach, G. Muffat, W. A. Mozart, F. Liszt, J. Ch. Kellner



Nedeľa, 1. september 2019, 15.00

THE CONCERT IN THE ARCHDIOCESE / KONCERT V ARCIDIECÉZE

Bratislava Lamač – Kostol sv. Margity

WALDEMAR KRAVIEC / PL

Jan z Lublina, J. L. Krebs, J. P. Kellner, A. Hesse, E. Adler, M. Sawa, Th. Dubois, P. Eben

Vstup voľný

Bratislava 22. júla (OTS) - Katedrálny organový festival vznikol v roku 2010 po postavení nového organa v katedrále a od začiatku sa zaradil medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu na Slovensku. Festival je od svojho počiatku tradične súčasťou Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava.Záštitu nad festivalom prebral Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita.Katedrálny organový festival organizuje OZ Tribus musicae a Bratislavská arcidiecéza v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mestská časť Bratislava-Staré mesto.10. ročník Katedrálneho organového festivalu tento rok ponúkne každý štvrtok od 25. júla do 5. septembra 8 koncertov, sólových recitálov aj koncertov, kde organ zaznie v kombinácii s iným inštrumentom alebo hlasom, v jedinečnom sakrálnom gotickom priestore – v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Súčasťou festivalu je aj tzv. koncert v arcidiecéze, ktorý sa tento rok bude konať v Kostole sv. Margity v Lamači, kde sa predstaví Poliak WALDEMAR KRAWIEC.Festival otvoria renomovaní poľskí umelci, organový virtuóz BOGDAN NARLOCH a excelentný hráč na trúbku ROMAN GRYŇ (25. 7.). Organ znie v kombinácii s trúbkou vynikajúco a umelci si pripravili pútavý program zostavený z diel sólovej organovej literatúry a z originálnych diel pre organ a trúbku, ako aj transkripcií. PETRA NOSKAIOVÁ patrí k naším najlepším speváčkam starej hudby. S organistom FRANTIŠKOM BEEROM a s členmi Cuore barocco zahrajú starú hudbu aj diela súčasnej literatúry. Z organovej literatúry zaznejú skladby Dietricha Buxtehudeho, Johanna Sebastiana Bacha a veľkolepá Grand piece symphonique Césara Francka. Sólové organové recitály zaznejú v podaní viacerých európskych renomovaných organistov. Švajčiar JEAN-CHRISTOPHE GEISER, organista slávnej katedrály v Lausanne, si pre svoj program vybral Bacha a francúzsku organovú literatúru. V podaní GIAMPAOLA DI ROSSU z Ríma zaznie napr. slávna Bachova Passacaglia. Okrem toho je tento umelec vynikajúci improvizátor a skladateľ. V jeho programe zaznie preto aj jeho improvizácia a vlastná skladba, ako aj Franz Liszt vo vlastnej úprave interpreta.WILLIBALD GUGGENMOS je virtuózny typ hráča, ktorý okrem tradičnej a známej organovej literatúry rád prináša aj kvalitnú hudbu menej známych skladateľov. HALGEIR SCHIAGER patrí k špičke nórskych organistov. Okrem Bacha a ďalších nemeckých skladateľov nebude chýbať dielo severského organového skladateľa. JÜRGEN WOLF prichádza z Bachovho mesta Lipsko. Okrem toho, že dlhé roky pôsobil ako organista v chráme, ktorý sa spája s Bachovou činnosťou, je Wolf aj vynikajúcim dirigentom a špecialistom na Bachove oratórne diela. Okrem Bacha v jeho programe zaznejú diela takých velikánov ako Mozart, Muffat a Liszt.