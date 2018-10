Nemý film Erotikon bude naživo sprevádzať zoskupenie plankTune

Hudobný program má vopred pripravený, no zároveň využiva aj improvizáciu.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Návštevníkov Filmotéky bratislavského Kina Lumiére čaká v piatok 19. októbra netradičný večer. V študijnej sále sa uskutoční projekcia klasického nemého filmu Erotikon (1929) českého režiséra svetového formátu Gustava Machatého v rámci nového cyklu Art of Silent Film. "Snímka bude uvedená so živým hudobným sprievodom zoskupenia plankTune," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Železničný strážnik poskytne nocľah mladému elegánovi, ktorému ujde vlak. Na jeho dcéru Andreu mladík zapôsobí natoľko, že mu ešte v ten večer podľahne, no mladý muž ráno odchádza. Tak sa začína preslávený film o spaľujúcej túžbe a vášni. Banálnu zápletku o milostnom vzplanutí svetáckeho záletníka a osude železničiarovej dcéry povýšil režisér Gustav Machatý vďaka geniálnemu režijnému štýlu a prevratnej kamere Václava Vícha na majstrovské dielo. Film vznikal s ambíciou úspechu za hranicami krajiny, čo potvrdzuje jeho medzinárodné herecké obsadenie so slovinskou kráľovnou krásy Itou Rinou v úlohe zvedenej mladej ženy. "Do zahraničia sa predal aj vďaka škandálom, ktoré ho sprevádzali už počas nakrúcania," poznamenala.



Hudbu špeciálne na tento večer zložilo a zahrá zoskupenie plankTune v zložení Martina Kachlová a Paulína Rónaiová, ktoré sa venuje elektroakustickej hudbe, improvizácii a prepojeniu hudby s vizuálnym či literárnym umením. Hudobný program majú vopred pripravený, no zároveň využijú aj improvizáciu: "Podľa nášho subjektívneho vnímania filmu sme vybrali zvukový materiál, s ktorým budeme pracovať, a tiež si robíme časovú aj formovú os a konkrétne pohyby. Tóny už neplánujeme, to nechávame na živú improvizáciu."



Premiérová projekcia cyklu Art of Silent Film sa konala v júni a diváci si mohli pozrieť sovietsky nemý sci-fi film Jakova Protazanova Krásavica z Marsu (1924). Po úspešnej projekcii sa kurátori Filmotéky Kina Lumiére rozhodli cyklus uvádzať počas celej "filmotékovej" sezóny, pravidelne každý druhý mesiac až do konca júna. "Návštevníci sa tak môžu tešiť na päť skvostov kinematografie, ktoré budú obohatené o nový hudobný rozmer," poznamenal dramaturg cyklu Richard Steinhübel. Najbližšia projekcia je naplánovaná na december a premietne sa na nej jedno zo základných diel nemeckého expresionizmu Posledná štácia (1924) režiséra Friedricha Wilhelma Murnaua.