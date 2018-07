Klasický ruský balet je stále na špičke svetového tanečného umenia

Foto: JVS Group

Bratislava 4. júla (OTS) - V bratislavskej Incheba Expo Aréne bude opätovne hosťovať Royal Moscow Ballet, ktorý tak ako každý rok aj tentokrát zatancuje úžasné predstavenie Labutie jazero od známeho ruského skladateľa P. I. Čajkovského. Na ich vystúpenie sa môžete tešiť 2. decembra. Vstupenky na predstavenie už v predaji v sieti Ticketportal.Klasický ruský balet je stále na špičke svetového baletu. Tak ako má Brazília futbal, Taliansko operu, tak je Rusko už desaťročia spájané s baletom a klasickou ruskou baletnou školou. Tradícia a kvalita výuky je bezpochyby neprekonateľná!Labutie jazero od P. I. Čajkovského patrí medzi najznámejšie baletné diela na svete. Javisko plné ladných baletiek – labutí – vznášajúcich sa na špičkách nad „hladinou“ pódia bezpochyby patrí k úplným základom baletnej klasiky. Labutie jazero je synonymom ruskej baletnej školy, základným baletným dielom, ktoré je všeobecne známe aj širokej kultúrnej verejnosti. Je to romantický príbeh o začarovanej princeznej Odette a zlom čarodejníkovi Rothbartovi. Po prvýkrát prileteli labute na svetové pódiá už v roku 1877 a ani viac ako 130 rokov im nezobralo na kráse a sile romantického príbehu. Námetom mu bola pôvodne nemecká bájka, v ktorej sú labute uctievané ako čarovné bytosti. Libreto plné emócií a dejových zvratov napísali spoločne V. P. Begičev a F. V. Gelcer. Čajkovského to inšpirovalo k vytvoreniu nádhernej hudby, ktorej jednotlivé časti sa hrajú dodnes aj na samostatných koncertoch.Video k baletnému predstaveniu:Royal Moscow Ballet privezie do bratislavskej Incheba Expo, tak ako každý rok, spoločnosť JVS GROUP Vstupenky na predstavenie v sieti Ticketportal Viac informácií na www.jvsgroup.sk