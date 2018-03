Kolážista Emil Semanco začína oslavy životného jubilea výstavou

Na obrazoch sú kombinácie sôch, architektúry, ľudských figúr, rôznych zvierat a prírodných scenérií.

Bratislava 27. marca (TASR) – Prierezovú výstavu koláží s názvom MIRACL E.S. continue pripravil Emil Semanco v Národnej banke Slovenska (NBS) v Bratislave. Polovica z nej sú diela z ostatných piatich rokov.



Obrazy Dáma z Titanicu, Argonauti, Juraj a drak, Mystika, Gotika, Atika, Levočská biela pani, Hodina anatómie, Zhavranelí bratia, Zrada, Blúdenie, Ohrozenie, Revír či zo série Slovenské sixtínske kaplnky sú výberom tvorby za niekoľko desaťročí. Na obrazoch sú kombinácie sôch, architektúry, ľudských figúr, rôznych zvierat a prírodných scenérií.



"Ani v rokoch novinárskej činnosti nezanedbával vizuálne umenie a koláže komponoval do reportáží a ilustroval knihy priateľov. Z výtvarného umenia ho stále najviac vzrušovala koláž, preto sa jej dlhodobo venuje," na pondelkovej (26.3.) vernisáži výstavy konštatoval jej kurátor Marián Pauer.



"V roku 1973 som sa prvý raz stretol s kolážou, a to v súvislosti s Tiborom Bartfáyom. Odvtedy som sa s týmto sochárom stretával a diskutoval aj o tomto umení, ktoré ma najviac baví," zaspomínal autor, ktorý výstavu pripravil k svojmu letnému 65-ročnému jubileu a má plánované jej ďalšie prezentácie na Slovensku a v Českej republike.



Emil Semanco sa narodil v Čertižnom (1953). Študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru (1972–1977). Začal pracovať ako redaktor v regionálnej tlači. Popri novinárskej práci sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Od roku 1982 pôsobil v Bratislave ako riadiaci pracovník v redakciách viacerých ústredných denníkov, časopisov i v Slovenskej televízii. Založil a viedol niekoľko periodík.



Doktorandské štúdium dejín umenia ukončil v roku 1984. Členom najstaršieho umeleckého spolku u nás - Umeleckej besedy slovenskej je od roku 1995, v súčasnosti je jej starostom. Pôsobí ako kurátor, porotca, predseda medzinárodných výtvarných festivalov a organizátor sympózií. Má za sebou rozsiahlu publicistickú, literárnu a výtvarnú tvorbu. Prvú prezentáciu koláží mal v Prešove (1979), pravidelne vystavuje doma i v zahraničí, má za sebou vyše 30 samostatných expozícií. Je autorom viacerých kníh poézie a literatúry faktu, laureátom Ceny Rudolfa Jašíka, v roku 2005 mu udelili medzinárodnú cenu E. E. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút.



Výstava potrvá do 12. apríla.