Slovenské komorné divadlo uvedie premiéru hry Pavla Kyrmezera

Martin 24. januára (TASR) – Slovenské komorné divadlo (SKD) v Martine uvedie v piatok (25. 1.) premiéru hry Pavla Kyrmezera Komedia česká o bohatci a Lazarovi v réžii Lukáša Brutovského, ktorá je venovaná 75. výročiu založenia martinského divadla.



Martinské divadlo sa podľa Brutovského rozhodlo zaradiť v rámci československej sezóny veľmi starý text – renesančnú moralitu z roku 1565. "Je to veľmi jednoduchý príbeh - podobenstvo z evanjelia sv. Lukáša, ktoré má v Biblii desať riadkov. Tomu zodpovedá aj dejová náplň príbehu. Ide o to, ako sa boháč zle, nemorálne správa k Lazarovi, ktorý ho prosí aspoň o omrvinky z jeho stola. Nakoniec obaja umierajú. Jeden je podľa zásluh odmenený pobytom v nebi a druhý je potrestaný pobytom v pekle," povedal Brutovský.



"Z našej strany je to pokus o konfrontáciu súčasnosti s týmto biblickým podobenstvom. Ako by sa inscenácia chcela pýtať, či je ešte tá moralita vôbec možná. Či je možné takto veľmi jednoducho apelovať na svedomie, morálku, etiku a postaviť problém takto čiernobielo," vysvetlil režisér Komedie české o bohatci a Lazarovi.



Postavu boháča stvárňuje Tomáš Mischura. "Boháč je v tejto inscenácii aj v predlohe človek, ktorý má toho veľa. A je presvedčený, že keď má toho veľa, je nadriadený všetkému. Myslím si, že je to dosť aktuálna téma aj na Slovensku. A teda, že si môžem dovoliť všetko, aj obalamutiť smrť. A ono to vyzerá, že sa mu to podarí," podotkol Mischura.



Text zo 16. storočia je podľa Brutovského pre tvorcov aj divadelným experimentom. "Či sa dá z tohto starého, až muzeálneho jazyka urobiť súčasný spôsob komunikácie. Ja sa nazdávam, že ten jazyk v sebe obsahuje popri svojej naivite aj istú zvláštnu muzikalitu. Dokáže niesť rytmus a byť zdrojom hereckej hravosti. Takže, hoci to nie je poézia prvého stupňa, pretože to ani nebolo zámerom Pavla Kyrmezera, dokáže ten jazyk byť východiskom k istej hereckej obratnosti," doplnil.



Druhá premiéra SKD v divadelnej sezóne 2018/2019 je venovaná 75. výročiu martinského divadla, ktoré vzniklo roku 1944 ako druhé profesionálne divadlo na Slovensku. Bývalé Divadlo Slovenského národného povstania v Martine sa v septembri 2003 vrátilo k pôvodnému názvu Slovenské komorné divadlo po 43 rokoch. Profesionálne divadlo v Martine vzniklo v roku 1944 pretransformovaním Slovenského spevokolu na Slovenské komorné divadlo. Prvá premiéra novozaloženého divadla sa uskutočnila 22. januára 1944, v réžii Andreja Bagara uviedlo SKD Verhaerenovho Filipa II.