Korben Dallas vydajú album Bazén a vycestujú na turné

Bratislava 15. februára (TASR) – Skupina Korben Dallas pripravuje vydanie nového albumu. V marci 2019, dva roky po predchádzajúcej štúdiovke Stredovek, príde na pulty predajní s hudobnými nosičmi šiesty album kapely. Dostane názov Bazén a jeho producentom je britský hudobník a skladateľ, partner speváčky Jany Kirschner Eddie Stevens, známy zo spolupráce s interpretmi Moloko či Sia. TASR informoval manažér kapely Matúš Németh.



"Tento album je pre nás výnimočný," hovorí basgitarista Korben Dallas Lukáš Fila. "Chceli sme skúsiť niečo nové, experimentovať. Oslovili sme ako producenta Eddieho Stevensa a výsledkom je niečo, čo sa vymyká našej doterajšej tvorbe aj z hľadiska postupov pri nahrávaní, aj z hľadiska výsledného zvuku. Zároveň je to náš prvý album, na ktorom hrá Ľubo Petruška nie ako špeciálny hosť, ale už ako plnohodnotný člen kapely,” dodáva Fila.



Kapela spolu so Stevensom v týchto dňoch finišuje s prácami na albume, pripravujú sa aj klipy k viacerým skladbám. Album naživo predstavia na slovensko-českom turné, v rámci ktorého v marci a apríli zavítajú do deviatich miest. Generálka nového programu sa uskutoční 7. marca v klube Blue Note v Novom Meste nad Váhom.



Album pokrstia 20. marca na koncerte v bratislavskom MMC, kde sa ako špeciálny hosť predstaví progresívna jazz-rocková kapela Darkness Positive, ktorá práve tento týždeň získala nomináciu kritikov na album roka na cenách Radio_Head Awards.



"Darkness Positive sledujeme už dlhšie, pred dvoma rokmi som im mal krstiť ich debutové EP," hovorí bubeník Korben Dallas Ozo Guttler a dodáva: "Majú nadhľad, vtip, hrajú neskutočne. Keď nám náš manažér Matúš Németh poslal návrhy na predkapelu a boli medzi nimi aj chalani, nemali sme čo riešiť."



Ďalšiu zaujímavosť k pripravovanému turné uvádza spevák a gitarista kapely Juraj Benetin. "Album s nami nahrávali aj tri vokalistky, Katka Bieliková, Helena Šabová a Katka Mojžišová, ktoré sme spoznali vďaka spolupráci so súborom Cambiar la Música. Dievčatá sú veľmi šikovné a povedali sme si, že by určite mali byť súčasťou skladieb z Bazénu aj v ich živom prevedení. Na koncertoch turné teda s nami uvidíte vystupovať aj toto vokálne trio."



Korben Dallas Bazén Tour 2019 začína kapela 15. 3. v Banskej Bystrici, ďalšími zastávkami budú Košice (16. 3.), Bratislava (20. 3.), Žilina (29. 3.), Nitra (30. 3.), Brno (3. 4.), Ostrava (11. 4.), Valašské Meziříčí (12. 4.) a Praha (27. 4.).