Košice čaká hudobný sviatok: Vo štvrtok privítajú Karla Gotta

Bratislava 23. januára (TASR) – Československá a dnes česká spevácka legenda Karel Gott má namierené do metropoly východného Slovenska. Už vo štvrtok 24. januára sa predstaví na koncerte v Košiciach. Štyridsaťdvanásobný zlatý slávik si na vystúpenie do Steel arény pozval hostí, nemenej známu speváčku Martu Kubišovú a domácu vokálnu á capella formáciu Fragile na čele s Braňom Kostkom. Sprevádzať ich bude Pavel Větrovec Band.



Napriek zdravotným ťažkostiam odštartoval maestro koncertný rok 2019 a nechce rušiť či prekladať už dohodnuté koncerty. Košické vystúpenie bude už jeho štvrtým v prvom mesiaci tohto roka. Už predtým, v sobotu 12. januára, vystúpil na koncerte Galavečer hviezd v Plzni, spolu s ním si na pódiu zatancovala i jeho mladšia dcéra Nelly Sofia. V polovici januára spieval na koncerte Karel Gott a hostia v pražskej Malostranskej besede a v sobotu 19. januára vystúpil na plese Czech Top 100 na pražskom Žofíne.



Spevák a skladateľ Karel Gott je najväčšou hviezdou domácej aj európskej scény. V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V roku 1966 vyhral prvý ročník Bratislavskej lýry s pesničkou Mám rozprávkový dom. Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou firmou Polydor a tam mu vychádza prvý singel so skladbou Weisst du wohin? aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. V októbri 1968 získal Zlatú medailu na festivale Zlatý kohút v Rio de Janeiro za pieseň Karla Svobodu a Jiřího Štaidla Lady karneval. Z jeho hitov vznikol muzikál Čas růží, ktorý mal premiéru v pražskom Hudobnom divadle Karlín 16. marca 2017. V jeho bohatej diskografii sú najnovšími štúdiovými albumami S pomocí přátel zo septembra 2014 a Ta pravá z júna 2018.



Marta Kubišová začínala ako herečka v pardubickom divadle Stop, po ňom v plzenskom divadle Alfa. Od septembra 1964 dostala angažmán v pražskom divadle Rokoko. Jej prvý hit Loudá se půlměsíc je z januára 1965. Je majiteľkou najslávnejšieho hitu roku 1968 aj novembra 1989 Modlitba pro Martu. V októbri 2016 vydala nový štúdiový album s názvom Soul. V deň 75. narodenín 1. novembra 2017 odspievala v rodných Českých Budějoviciach posledný koncert svojho rozlúčkového turné s názvom Marta Naposledy.



Vokálna á capella formácia Fragile je na scéne od roku 2004, zložená je zo známych osobností hudobnej a divadelnej scény. Založil ju dirigent Braňo Kostka, v roku 2007 vydala debutový album Voice Mail. Na svojom konte majú dnes viaceré úspechy aj desať vydaných albumov a kompilácií, najnovší Fragile Queen Symphony 2 vydali v decembri 2016.