Historik: Prvá svetová vojna zničila tradičnú európsku spoločnosť

Košice 22. februára (TASR) – Konferencia pod názvom Slovensko a prvá svetová vojna sa koná vo štvrtok a v piatok v Košiciach. Pripravil ju Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Podľa podpredsedu KVH Beskydy Radoslava Turíka si už štvrtý rok pripomínajú jednotlivé sté výročia jednotlivých udalostí, ktoré prebiehali v období prvej svetovej vojny.



"Napriek tomu, že ubehlo 100 rokov od prvej svetovej vojny, slovenská historiografia má ešte veľké medzery pri poznávaní rozličných problémov, ktoré súvisia s prvou svetovou vojnou, či je to s priebehom samotnej vojny u nás, s bojmi na východnom Slovensku, alebo účasťou vtedajších obyvateľov Slovenska na rôznych bojiskách prvej svetovej vojny," uviedol na margo konferencie Turík.



V Košiciach sa zišli historici z Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Českej republiky. "Sú tu aj bádatelia, ktorí sa dlhé roky venujú tejto problematike a aj keď sa sami vo svojom profesijnom živote venujú niečomu inému, tak sú to veľkí znalci danej problematiky," povedal Turík.



Predseda KVH Beskydy Martin Drobňák za novátorské v rámci konferencie považuje zapojenie kolegov archeológov. "Máme tu až dve skupiny prednášajúcich, ktorých povolaním je archeológia. Prezentujú veľmi zaujímavé témy, vzťah histórie a archeológie. Ukazuje sa, že je to nesmierne dôležité, lebo mnoho poznatkov, ktoré získame z archívnej dokumentácie, nám archeológovia vedia potvrdiť alebo vyvrátiť," doplnil predseda KVH Beskydy Martin Drobňák.



Kolobeh všetkých vojen a problémov, ktoré nastali v 20. storočí, sa podľa Turíka z historického hľadiska začali prvou svetovou vojnou. "Na hodinách dejepisu stále zvyknem študentom rozprávať, že prvá svetová vojna v podstate zničila tradičnú európsku spoločnosť, zničila vieru v tradičné hodnoty, v ktoré verili európske národy. To znamená – viera v Boha, v národ, v panovníka, v monarchiu a podobne. Namiesto toho sa zo zákopov vrátili milióny zlomených mužov. Títo nešťastní ľudia, nešťastná generácia, stratila vieru v to, v čo išla bojovať vo väčšine. Zrazu vznikol priestor pre vieru v nové náboženstvá, v nové nenávistné ideológie. Niekde v pekle tej zákopovej vojny sa vlastne zrodili tie mátohy fašizmu, nacizmu, komunizmu a nenávistných ideológií, ktoré potom tak tvrdo poznamenali 20. storočie," zdôraznil Turík.