VSG otvára výstavy diel z tvorby F. Veselého a J. Haščáka

Košice 26. júna (TASR) – Tvorbu dvoch významných slovenských výtvarníkov približujú výstavy, ktoré v utorok otvárajú vo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach. Pod názvami František Veselý – Krajina nového typu a Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia budú verejnosti prístupné do 21. októbra.



Akademický maliar František Veselý (1938-2001) bol bytostne a umelecky spätý s rodným Stropkovom. Hoci sa po štúdiách vrátil do tohto mesta, podľa kurátora Miroslava Klebana neostal v izolácii, ale dokázal sa konfrontovať s celoslovenským výtvarným dianím a vstrebať moderné vplyvy.



"Myslím si, že jeho tvorba je naozaj nadčasová, je to akoby jeho vlastný umelecký projekt, ktorý vychádza z environmentálnej estetiky s odkazom na ekologické problémy, ktoré sú aktuálne aj dnes," povedal novinárom kurátor Miroslav Kleban.



Výstavný projekt je pripravovaný v rámci koncepcie prezentovania profilov autorov, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne v povojnovom období a ktorí zároveň tvorili súčasť kultúrneho života v regióne i mimo neho.



Druhá výstava predstavuje výber z rozsiahleho diela Jozefa Haščáka (1948-2012), ktorý sa počas svojho aktívneho života realizoval vo viacerých žánroch - od voľnej grafiky, ilustrácie, maľby až po scénografiu. Pri tvorbe používal rôzne výtvarné techniky, ich kombinácie a presahy.



Pre aktuálnu výstavu zvolený výber výhradne plošných, grafických a maliarskych diel bol podmienený danosťami výstavného priestoru. "Jozef Haščák, jeden z posledných hložníkovcov, vychádzal zo snahy zachovať pôvodné poslanie grafickej tvorby, strážiť kultúru materiálov a čistotu techník," informovala kurátorka Gabriela Haščáková. Výstava je zároveň pripomienkou výročia autorových nedožitých sedemdesiatin.



Vernisáže sa začali dnes vo VSG na Hlavnej ulici o 18.00 h. "To, že tieto dve výstavy sa otvárajú naraz, je čisto dramaturgická náhoda. Obaja autori majú úplne iný výtvarný prejav aj úplne iné tvorivé východiská, je to vyslovene pre to, aby sme nejakým spôsobom otvorili kompaktne letnú sezónu," vysvetlila riaditeľka VSG Dorota Kenderová.



VSG pripravuje aj ďalšiu výstavu, tentoraz diel z obdobia gotiky a baroka z vlastných zbierok pod názvom Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia. Sprístupnená bude od 17. júla.