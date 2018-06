VSG pokračuje v tvorivom programe pre rodičov na materskej a ich deti

Kurz začne 24. septembra a bude prebiehať raz mesačne v pondelkových termínoch, keď je galéria pre bežných návštevníkov zatvorená.

Košice 30. júna (TASR) – Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach otvára druhý ročník projektu pre rodičov na materskej dovolenke a ich ratolesti od jedného a pol do troch rokov. Program VSG mini je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, symbolického myslenia a poznávacích schopností detí prostredníctvom zážitkového vzdelávania a zoznamovania sa s umením.



Kurz začne 24. septembra a bude prebiehať raz mesačne v pondelkových termínoch, keď je galéria pre bežných návštevníkov zatvorená. Spolu pôjde o sedem stretnutí, kde sa deti hravou formou dozvedia základné informácie o umení.



V danom veku deti začínajú prvé tvorivé pokusy a opakujú to, čo vidia u rodičov. "Väčšinou ide o jednoduché úlohy, ako používanie pipiet, kvapkanie, zoznamovanie sa s prštekovými farbami, prvé modelovanie či odtláčanie. Ten rodič je tam potrebný na to, aby dieťa v tom v zásade cudzom prostredí inšpiroval, aby niečo tvorilo," priblížila program galerijná pedagogička Petra Filipiaková.



Minulý prvý ročník programu sa podľa nej stretol s veľkým záujmom rodičov. "S naším tímom galerijných pedagógov sme vychádzali z toho, že by sme chceli ako-keby vychovať budúcu generáciu, ktorá tie galérie naozaj bude navštevovať. Začali sme netradične úplne od tých najmenších a, samozrejme, aj ich rodičov," uviedla Filipiaková pre TASR k myšlienke projektu.



Pre účastníkov v redizajnovaných priestoroch galérie bude prichystané malé občerstvenie. Na kurz je potrebné prihlásiť sa vo VSG do konca augusta, kapacita je obmedzená.